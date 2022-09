Fue el 24 de septiembre de 2006 cuando El Hormiguero emitió su primer programa. Ahora, 16 años después, Pablo Motos ha dado el pistoletazo de salida a la 17ª edición, que seguro estará llena de sorpresas y de algunos de los rostros conocidos más aclamados a nivel mundial. Y es que, como ya acostumbra a hacer, el de Requena no para de cosechar éxitos.

Sin embargo, dejando a un lado su faceta profesional y su éxito en el espacio televisivo de Antena 3, Pablo Motos ha demostrado durante tantos años en la pequeña pantalla que tiene algunas manías y secretos ocultos como todo ser mortal que merecen un espacio exclusivo para ser narrados.

La comida

Además de humorista, responsable y un auténtico conocedor del medio, también ha dejado claro que es un hombre de rutinas. Y es que, desde que iniciara su andadura en la pequeña pantalla junto a El Hormiguero, siempre cena lo mismo antes de comenzar el programa. El presentador come de lunes a jueves un plato de pollo acompañado de una cerveza en el camerino antes de salir a plató. “Esto es sano, me da energía y la cerveza me da un toque de como si no estuviera trabajando”, comentó hace unos años.

Antes de dormir

Siendo fiel a las rutinas, el presentador confesó en pleno directo lo que hace antes de meterse en la cama: “Soy incapaz de acostarme sin lavarme el culo. Da igual a la hora que llegue a casa, que lo hago. Y os digo por qué: me lo dijo un chino”. Una extraña manía que tiene su origen en un día de acupuntura: “Me dijo que me lavara todos los agujeros del cuerpo porque por ahí entran las debilidades. Y yo, desde entonces, lo hago”.

Un súper poder

Y es que, aunque con el paso de los años los telespectadores han ido descubriendo algunas manías del presentador, es cierto que otras han sido narradas por las personas que más tiempo pasan junto a él. En este caso fue Jorge Salvador quien desveló que Pablo tenía un súper poder, pues contaba con un sistema auditivo diferente a los demás. Según explicó, mientras el resto del equipo siempre escucha lo mismo, el presentador tiene el oído tan fino que constantemente pide cambios a los compañeros de sonido.

Trucos para sobrevivir

Del mismo modo que las cámaras captan lo que hay delante de ellas, lo que hay detrás no se puede ver. Tanto es así, que Pablo cuenta con un pequeño amigo detrás de la mesa para los días más fríos del invierno. Además de las dos conocidas hormigas que le acompañan cada día, el presentador dispone con un calefactor a la altura de los pies invisible para los espectadores. Además de este pequeño truco, se ha podido saber que su silla está más alta de lo normal, algo que él mismo reveló que era para parecer más alto y estar más cómodo con sus invitados.