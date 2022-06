El momento ‘tierra, trágame’ de Omar Montes en pleno directo de ‘El Hormiguero’

Como ocurre día tras día en El Hormiguero, Pablo Motos y su equipo intentan sorprender a una audiencia que lleva siendo fiel al programa más de una década. En esta última ocasión, el espacio de entretenimiento más popular de Antena 3 ha contado con la visita de Omar Montes, uno de los artistas más destacados del panorama nacional, y a su vez, más querido por el público.

Con la espontaneidad y alegría que le caracterizan, el cantante se sentaba en el plató dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, sin llegar a imaginar que una de las secciones que estaban preparadas para él haría que su intervención diera un giro de 180 grados. Esta no es otra que la de la llamada en directo, en la que el intérprete de Risueña se disponía a hablar con una señora por teléfono para informarle de que tenía posibilidad de ganar 6.000 euros: “Hola, escuche. Ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar ahora mismo un regalito. Se va a ir usted de vacaciones con su marido”, comenzaba explicando el artista.

Aunque a priori era un comentario sin maldad, no terminó de gustar mucho a la destinataria de la llamada, que respondió con voz seria: “¿Con mi marido? No, porque a mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él”. Una reacción que provocó la absoluta sorpresa de Montes, mientras que el presentador y el público esbozaban unas risas incómodas para romper el hielo que se había formado por la situación. Por su parte, el maestro de ceremonias aconsejó a su invitado: “Tú no nombres a familiares, tú solo el dinero”. Y finalmente, aunque intentaron volver a contactar con la misma mujer para darle el premio por el desafortunado comentario, la señora en cuestión no volvió a coger ninguna de las llamadas del programa.

Una trayectoria imparable

Quitando ese breve momento, el paso de Omar Montes por El Hormiguero fue viento en popa. En todo momento, el protagonista del documental de El Principito se mostró muy cómodo ante las preguntas que Pablo Motos le hacía, llegando incluso a hablar sobre sus ambiciones profesionales de cara a un futuro, entre las que está triunfar en la pantalla en virtud de actor: “Ya soy actor. Dentro de nada se estrena la película que he hecho con Santiago Segura”, confesaba. Algo que sorprendía al presentador, que le preguntaba sobre si cabía la posibilidad de que ganara un Goya: “¿No lo ganó Mario Casas?”, se cuestionaba el artista, dejando entrever que, si él es tan atractivo como el intérprete de A 3 Metros Sobre el Cielo, por qué no iba a poder llegar a triunfar en los premios cinematográficos más destacados del país.

No obstante, Omar tiene claro que quiere que su carrera musical siga avanzando sin freno. De hecho, tiene previsto lanzar un nuevo tema, La llama del amor, y también una colaboración con C. Tangana, Una y mil veces, la cual tienen prevista sacar en pleno verano.