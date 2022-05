Ana Obregón, María Pombo, Bertín Osborne y Omar Montes, ‘reyes’ de la fiesta de Multiópticas

Multiópticas ha lanzado una nueva campaña publicitaria en la que han trabajado codo con codo numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Ana García Obregón, Bertín Osborne, María Pombo y Omar Montes han unido sus talentos y se han convertido en los protagonistas indiscutibles de Mó, una línea de gafas que marcarán tendencia en la temporada estival. Este jueves ha tenido lugar la presentación oficial en Madrid y, como no podía ser de otra forma la presentadora, el cantante, la influencer y el artista han aparecido alrededor de las 19:00 horas.

Para la ocasión, la influencer se ha decantado por un vestido de manga corta abullonada con diseño cut out con un estampado de cuadros rosas y marrones de su propia firma, Name The Brand. Ha añadido al estilismo unas elegantes sandalias y, en cuanto al peinado, María ha lucido una coleta desenfadada de la que salía una especie de trenza. Por último, ha seguido la misma línea de siempre en cuanto al make up y ha apostado por los tonos tierra. Por otro lado, su marido, Pablo Castellano, que no se ha querido perder esta especial cita, ha optado por un conjunto formado por unos pantalones blancos, camisa azul y unas Converse blancas.

Por su parte, Omar Montes ha posado ante los medios de comunicación y se ha decantado por un traje de dos piezas negro con detalles blancos. Ha rematado este look con unas sneakers y unas gafas de sol de pasta transparente con cristal naranja. Lo mejor estaba por llegar, porque también ha interpretado uno de sus temas animando así a los allí presentes.

A este elenco de protagonistas se ha unido Bertín Osborne que, además de enfrentarse a este nuevo reto profesional, también ha puesto el toque musical a una velada que ha estado acompañada de las buenas temperaturas que hay en las últimas horas en la capital.

Ana Obregón, también ha sido partícipe de esta gran fiesta de Multiópticas.Esta vez, la actriz se ha enfundado en un vestido blanco de palabra de honor con tul de corte princesa. Además, ha lucido una melena ondulada y un maquillaje en tonos marrones.

Tal y como han compartido algunos asistentes, han disfrutado de un evento en el que no ha faltado ningún detalle. Desde hamburguesas para todos hasta una enorme colchoneta -por petición de María Pombo-. Tampoco se han querido perder este encuentro que ha teñido de glamour la capital, Ágatha Ruiz de la Prada, Marta Carriedo, María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, Julio Iglesias Jr, Susana Molina, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis, Pocholo y Anna Ferer, entre otros.