Pablo Motos da la exclusiva más esperada de ‘El Hormiguero’

El verano se acaba y llega septiembre con la vuelta al cole y el regreso de El Hormiguero. Fue el pasado 4 de julio cuando el programa de Pablo Motos emitió la última entrega de su temporada número 16, y ahora, dos meses después, el espacio líder de Antena 3 ya está cerrando los últimos detalles para volver el 5 de septiembre con más fuerza que nunca. Aunque por el momento habrá que esperar para conocer quiénes serán los primeros invitados, el conductor del programa ha desvelado por fin la exclusiva más esperada.

“Hola. Acabamos de decidir cuál es la canción que va a iniciar la temporada 17 de El Hormiguero”, ha comenzado diciendo Motos en un vídeo junto a Damián Mollá, Jorge Marrón y Juan Ibáñez. Una decisión que, al parecer, les ha llevado tres días tomar, pues el baile que da comienzo a la emisión se ha vuelto ya una seña de identidad del programa, algo muy esperado y muy aclamado por sus más fieles seguidores. La canción en concreto es Stay With Me de Calvin Harris en colaboración con Justin Timberlake, Halsey y Pharrell Williams, un exitazo en toda regla que no podía venirle mejor al espacio de Antena3.

El Hormiguero cerró la temporada como líder en su franja, con un 15,6% de cuota de pantalla media y alcanzando los 2,4 millones de espectadores. Números que le coronaron -un año más- como el formato más visto de la noche, a pesar de los intentos de Telecinco por quitarle el puesto. Se pone fin a una etapa que ha conseguido superar los 2.500 programas en antena, para dar comienzo a la 17ª temporada con un spot publicitario de lo más especial. El programa ha querido anunciar su vuelta a la pequeña pantalla con un vídeo donde se recuerda que han pisado el plató de las hormigas “más de 30 premios Oscar, más de 40 estrellas Michelin, más de 60 campeones del mundo, más de 100 premios Goya y más de 200 premios Grammy”. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para Pablo Motos, que ha prometido que esta vez, habrá nuevos nombres propios.

Pero, no todo ha sido un camino de rosas, pues hubo un momento en el que el conductor del programa tuvo dudas de continuar con el formato. “Fue en la temporada ocho. Teníamos en la cabeza que los programas tenían que durar ocho temporadas, que es lo que había durado Crónicas Marcianas, y yo le decía a Pablo Motos que había que llegar a la década”, explicó Jorge Salvador en la emisión que conmemoró el logro. Una idea que fue secundada por Pablo, aunque pronto se dio cuenta de lo que realmente quería: “Yo ya estaba con que quería cerrar y entonces me llevaron al pantano de San Juan a hacer wakesurf y me empecé a divertir. Y pensé: ‘si el idiota soy yo, si estoy bien, por qué voy a cortar’. Y aquí estamos”.

Ahora, 16 años después de la primera emisión, Pablo Motos tiene que sentirse muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. Y de toda la gente que le ha apoyado en el proyecto que, a día de hoy, siguen formando parte de él. En esta nueva edición, se espera que el espacio cuente con los mismos colaboradores que cerraron la temporada anterior, aunque también es posible que nuevas caras se unan a Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca o Juan del Val, entre otros. Sea como fuere, habrá que esperar para ver qué es lo que depara esta 17ª temporada del programa líder de Antena3.