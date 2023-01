Jaime Lorente anuncia el segundo embarazo de su pareja en un momento clave

El 2023 no podía haber empezado mejor para Jaime Lorente. Si bien era hace escasas semanas cuando se daba a conocer el estreno de Cristo Rey, una serie que plasmará toda la vida e historia de amor de Bárbara Rey con Ángel Cristo en la que el actor cobra un papel fundamental, ahora la buena suerte ha vuelto a azotar su vida con una noticia de lo más inesperada. Y es que, aunque fue el 7 de noviembre de 2021 cuando se dio a conocer la buena nueva de que Marta Goenaga, su pareja, había dado a luz a su primer hijo junto al intérprete, ahora ha podido saberse que ambos han querido ampliar su familia con la llegada de un nuevo miembro.

Ha sido en La Roca, programa de La Sexta al que el actor acudía en virtud de entrevistado con motivo del inminente estreno de Cristo Rey y su rol como Ángel Cristo, donde Jaime ha podido hablar un poco más tanto del plano profesional de su vida como del personal: «Estamos con una nena en casa y esperando otro, que nos llega en ‘ya’», confirmaba en la charla, dejando entrever que está a punto de convertirse en padre por segunda vez en una relación amorosa que parece ir viento en popa: «La paternidad es otra cosa. Ser padre es la única carrera que te dan el título antes de empezarla», reflexionando, demostrando así que no es tarea fácil educar a dos bebés, aunque pondrá toda la carne en el asador para que esta nueva aventura salga lo mejor posible.

De esta manera, podría decirse que Lorente está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. El artista se ha convertido en una de las figuras cinematográficas más destacadas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras al aparecer en grandes éxitos como la primera temporada de Élite y La casa de papel, razón por la que Atresmedia no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con su trabajo en una nueva producción que ya apunta a ser todo un éxito. Una popularidad que ahora tendrá que compaginar con la recta final del embarazo de su pareja, a la que conoció durante el rodaje de La casa de papel para Netflix sin probablemente llegar a imaginar que se convertiría en una e las piezas clave de su vida. Y es que, poco a poco ambos fueron cociendo a fuego lento un amor que parece funcionar a las mil maravillas, razón por la que no han querido dejar pasar más el tiempo y han optado por traer al mundo al que será el perfecto compañero de juegos de Amaia, aunque aún no se sabe con certeza para cuando está previsto que la guipuzcoana dé a luz, ya que siempre suelen mantener el ámbito privado de su vida en la más absoluta hermeticidad.