Bárbara Rey, la noche y el día de un perdón: de Ángel Cristo al Rey Juan Carlos

Cristo y Rey promete. La nueva serie de Atresmedia sobre la vida de Bárbara Rey, en la que se escenifica la historia de amor y desencuentro entre la vedette y Ángel Cristo, y su romance secreto y prohibido con el Rey Juan Carlos, verá la luz este domingo 15 de enero en la plataforma Atresplayer Premium. Y la protagonista ha atendido a las cámaras de Gtres para desvelar cómo ha sido este rodaje lleno de emoción.

«Diría que hasta nerviosa, pero bien, muy feliz», ha confesado en la premier de la serie, uno de los proyectos más importantes e íntimos de su vida. Fue en 1979 cuando Ángel Cristo y Bárbara Rey cruzaron sus caminos, sin llegarse a imaginar que el mejor domador del mundo y la mujer más deseada de España formarían una de las parejas más aclamadas de la época. Tan solo transcurrieron unas semanas desde que se conocieron para contraer matrimonio y, durante nueve años de relación, cada paso que dieron fue mirado con lupa por la población.

Y es que, aunque para ojos del mundo era un matrimonio idílico, para Bárbara Rey fue una auténtica pesadilla. Una historia más de terror que de amor que ya ha llegado a la pequeña pantalla. «Ha habido momentos muy dolorosos en los que me he roto completamente. He llorado muchísimo, ha habido días que hemos tenido que cortar de grabar», se ha sincerado frente a las cámaras. Sin embargo, todo ha quedado en el pasado y, a pesar de que la serie recupere sus fantasmas, la vedette ya lo ha superado por completo: «Él estará descansando y espero que encontrara la paz, porque sus últimos años fueron muy tristes. Y, aunque yo no lo pasé bien en el matrimonio, yo no deseo nada mal a nadie».

Pero mientras España entera fue testigo de la felicidad de la pareja -y el nacimiento de sus dos hijos-, de fondo siempre estuvo la relación de la de Totana con un poderoso hombre de estado, el Rey Juan Carlos. Según apuntan los últimos rumores, fue el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, quien les presentó a mediados de los años 70. Pronto comenzaron los encuentros en secreto y un amor prohibido que no llegó a buen puerto. Pero don Juan Carlos no tenía una sola amante y eso la vedette no lo pudo soportar.

Ahora, Bárbara Rey continúa con su trayectoria profesional, mientras el marido de doña Sofía se encuentra afincado en Abu Dabi. «Yo creo que tendría que estar aquí», se ha sincerado la vedette a las cámaras de Gtres, dejando claro que no ve bien que Juan Carlos tenga que refugiarse en otro país. Pero con el paso del tiempo, han ido saliendo a la luz las diversas aventuras que el monarca ha tenido con otras mujeres, como Corinna, quien está relatando su idilio a través de unos podcast que han dado ya la vuelta al mundo. «Me han hablado y tal, pero no he escuchado nada. No he seguido ninguno, no me interesa lo más mínimo», ha sentenciado Bárbara.

Sea como fuere, la serie sobre su vida y sus amoríos promete ser todo un éxito: «Está hecho a conciencia, no solamente por mi participación, sino por la participación de muchas personas que han convivido con nosotros. También de mis hijos, lo que han vivido». Una imagen nunca vista de la vedette que saltará a la pequeña pantalla en tan solo dos días y que ya ha creado la máxima expectación: «Doy una imagen que no tiene nada que ver con cómo soy. Soy una persona hasta cierto punto tímida y luego soy una persona muy servil, muy de estar pendiente de mis hijos, de mi marido…aunque luego esté trabajando al mismo tiempo. Y esto no es lo que se transmite normalmente».