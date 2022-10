Bárbara Rey, dispuesta a contar todos sus entresijos: “Tengo amigos que se llaman Juan Carlos”

A día de hoy, nadie duda de la gran amistad existente entre Chelo García-Cortés y Bárbara Rey, razón por la que esta última se desplazaba a la presentación de Sin etiquetas, el nuevo libro de la colaboradora de Sálvame que promete ser todo un éxito, al igual que la docuserie de la vedette.

Será a principios de año cuando salga a la luz esta grabación inédita de la madre de Sofía Cristo, bautizada como Cristo y Rey, razón por la que la protagonista ya ha comenzado a crear la máxima expectación en torno a un formato que ya promete ser todo un éxito en Atresplayer Premium y en el que Bárbara tendrá oportunidad de hablar de su carrera profesional, además de hacer referencia a su romance con Ángel Cristo y detallar la amistad que se ha dicho que la unió al Rey Juan Carlos. Así lo admitía ella misma hace tan solo unas horas, cuando hablaba sobre el contenido del documental sin reparo alguno: “Yo tengo varios amigos que se llaman Juan Carlos, así que posiblemente hablaré de alguno. Soy una persona que digo la verdad. El decir la verdad no quiere decir que cuentes todos los detalles, porque eso es imposible, pero sí hablo de muchas cosas y va a ser muy interesante”, comenzaba explicando, aunque sin querer entrar en minucias sobre si una parte de esta serie girará en torno al Rey emérito.

Visiblemente emocionada, Bárbara Rey ha demostrado estar plenamente volcada en esta próxima emisión, dando así la oportunidad a los espectadores para que puedan conocer una faceta sobre sí misma que había pasado totalmente inadvertida hasta ahora, o que quizá había sido eclipsada por otros sucesos como su breve historia de amor con Bigote Arrocet, la cual no fue tan exitosa como se esperaba: “Aquello no fue nada. Bigote sigue siendo mi amigo, aunque prácticamente no hablamos. Y no fue absolutamente nada en mi vida. Sinceramente, estoy muy tranquila y yo vivo tan en paz y tranquila, que creo que una de las cosas que hace que yo me mantenga bien es eso. Estoy también muy bien con mis hijos y tengo una nieta maravillosa”, indicaba, haciendo referencia a uno de los momentos más felices de su vida tanto en lo laboral como en lo familiar.

Por último, y como no podía ser de otra manera, la vedette ha querido ensalzar el cariño que siente por Chelo García-Cortés desde antaño al hacerse una idea sobre lo que la periodista cuenta en sus memorias: “Me imagino que entre ella y yo, como nunca hubo problemas, será todo más o menos bueno. Lo que pasa, es que lo que no me había dicho a mí a nivel de sentimientos, en ese sentido de amor carnal, pues a lo mejor lo cuenta ahí, porque lo nuestro fue una cosa que surgió y fue muy bonita, pero no teníamos experiencia ni nada y no nos hablábamos. Luego quedamos como amigas y maravilloso”, zanjaba.