Parece que poco a poco Telecinco va saliendo del hoyo. Después de varios meses con reajustes en la parrilla y dos importantes accidentes -el de Belén Esteban y el de Chelo García Cortés- la normalidad vuelve a inundar las instalaciones de la cadena. A principios del mes de junio, Chelo protagonizaba una aparatosa caída durante la Sálvame Fashion Week que acabó en rotura de radio y paso por quirófano. Un revés que cambió todos los planes de la tertuliana que ahora, 93 días después, ha regresado al plató del Deluxe entre lágrimas.

“Quiero dar las gracias por esto, por el cariño que he recibido estos tres meses. Me he tenido que romper el radio para notar que, a pesar de nuestras cosas, no me habéis dejado un día sola”, ha confesado mientras era recibida en plató entre ovaciones. Un regreso a su segunda casa de lo más especial, donde la emoción ha sido la principal protagonista. “Para mí el trabajo es muy importante. Sé la edad que tengo, pero veía que mi mano no reaccionaba y quería volver a valerme por mí misma”, ha añadido. Un accidente que se quedará para siempre grabado en su memoria: “Esto me ha marcado demasiado. Ha sido angustioso, terrible, de verdad”.

Dos meses muy complicados y largos que han estado marcados por otro acontecimiento: el accidente doméstico de su pareja. Marta Roca se cayó a la piscina y se rompió el talón: “Yo estaba en el salón y Marta regando. Se cae a la piscina. Ella es muy dura para el dolor, pensé que no se había hecho nada. Se levanta y no podía poner el talón en el suelo, se lo había roto”. Un nuevo varapalo que agravó aún más la situación en casa, que ha hecho mella en su relación. “Hemos discutido mucho, ha habido peleas porque yo no estaba bien y ella tampoco. Hasta Maggy se ha visto afectada, le han salido canas a la pobre”, ha confesado con cierto toque de humor.

En ese momento, el apoyo fundamental de la protagonista ha querido intervenir en el programa para dedicar a la mujer de su vida unas emotivas palabras: “Solo quiero decirte que te quiero y que voy a estar siempre a tu lado”. Una declaración que han emocionado a Chelo, que ha aprovechado la oportunidad para hacer públicamente una petición de lo más curiosa: “Me debes celebrar nuestra boda como es debido. Quiero hacer lo que hacen Marta López y Kiko Matamoros, quiero hacer viajes y presumir de ello subiendo fotos”. Pues, aunque hayan sido unos meses de crisis emocional, queda demostrado que el amor siempre triunfa.

Ahora, de nuevo con un pie en las inmediaciones de Telecinco, la colaboradora está dispuesta a volver con fuerza. “No quiero seguir de baja. Tengo varias placas y varios tornillos. Quiero seguir trabajando, sentir el cariño de la gente y sentirme guapa en la pantalla”, ha sentenciado. Y es que, después de la tormenta siempre llega la calma, y la tertuliana tiene fuerzas para retomar todo lo que hace dos meses se vio obligada a pausar.