La sorprendente noticia de que Bárbara Rey y Edmundo Arrocet pudieran haber empezado una relación sentimental sigue dando de qué hablar. La complicidad y cariño que demostraron durante una fiesta organizada por la empresaria Clara Tena, en el hotel Wellington de Madrid, ha servido para que se dé por hecho que son una de las parejas sorpresas -con permiso de Alba Carrillo y Canales Rivera- de la Navidad.

Pese al revuelo inicial, Look pudo contactar con el representante de la vedette, José Muro, quien se apresuró a desmentir que entre ellos hubiera algo más que una amistad. «No hay relación alguna entre ellos más allá de una amistad de dos personas que se conocen desde hace 40 años y que alguna vez coinciden en eventos, platós o incluso alguna vez han comido juntos, pero sin más (…) a Bárbara solo le produce risa lo que ha salido», indicó.

Paradójicamente, era la propia Bárbara Rey quien dejaba la puerta entreabierta a un romance con el ex de María Teresa Campos en palabras a Ya son las Ocho: «Sí, me encuentro muy bien de momento, muy a gusto, muy feliz punto, Dios dirá. No he hablado con nadie, solo contigo y eso que tengo un montón de amigos y amigas que se van a enfadar conmigo por no haberles cogido el teléfono», decía la ex de Ángel Cristo.

En medio de este vendaval informativo, las cámaras de la agencia de prensa Gtres han ido hasta la puerta del nuevo domicilio de la octogenaria periodista para tratar de buscar reacciones de su entorno a la noticia. Lo consiguieron puesto que por allí apareció Gustavo. El asistente personal de María Teresa volvía de pasear a su mascota, cuando fue abordado para preguntarle por el supuesto amor entre Rey y Arrocet: «Yo no sé nada», se limitaba a repetir mientras entraba en la urbanización.

Como era de esperar, María Teresa Campos ha sido preguntada por el presunto idilio entre Bárbara y Edmundo, pero no ha querido confirmar ni desmentir, ni hacer ninguna valoración. Sí que lo ha hecho una de sus hijas, quien ha desvelado cómo ha caído la noticia en el seno de la familia: «Hace mucho tiempo que este señor no tiene nada que ver con la familia Campos», contaba una Carmen Borrego que decía no haber hablado con su madre del tema. No obstante, daba luz verde al ex de su progenitora: «Estaría bueno que Bigote no pudiera rehacer su vida». La hermana de Terelu mostraba sus dudas respecto a esta sorprendente relación: «A mí Sofía Cristo, que nunca me ha mentido, me ha dicho que no hay nada». Y zanjaba asegurando que «después de las cosas que le ha hecho Edmundo, sí que está fuera de la vida de mi madre», concluyó.

Así las cosas, continúan las sombras y los interrogantes alrededor de esta conexión tan inesperada entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet.