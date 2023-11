Muere el hermano de Bárbara Rey a escasas horas de la entrevista bomba de su hijo

Como cada semana, Sofía Cristo acudía esta mañana al plató de Espejo Público para cumplir con sus funciones como colaboradora del espacio televisivo. No obstante, no ha sido una jornada de trabajo cualquiera y es que, en riguroso directo, la DJ anunciaba que se acababa de enterar de la muerte de su tío, Salvador García García, hermano mayor de su madre. Por ahora, se desconocen más datos acerca de los motivos del fallecimiento, pero de acuerdo con lo comentado por la propia Sofía, vivía en una residencia ubicada en Murcia por diferentes problemas relacionados con la salud mental y, en estos momentos, estarían trasladando el cuerpo a su pueblo natal.

Bárbara Rey, con su hermano, su cuñada y su hija, Sofía Cristo/ Gtres

«Parece que viene todo junto», comentaba Sofía tras desvelar que habían atravesado una semana muy complicada tanto ella como su madre. Sin poder evitar las lágrimas, reconocía que no tenía una relación muy estrecha con el recién fallecido pero era consciente de que su madre sí, ya que pasó toda su infancia con él. «No quiero ver a mi madre sufrir más. Estoy rota por ella. No porque se haya ido mi tío, él ya ha vivido, estaba enfermo de salud mental, pero es mi madre. Y esto ahora de repente no puedo explicar lo que significa… «, señalaba.

«Yo lo único que quiero es que mi madre esté tranquila de que lo ha hecho súper bien con mi tío y con toda la familia. Ella ha sido la que ha mantenido a toda la familia y la que ha luchado por hacerse responsable de todos. Y que no tenga ningún tipo de sentimiento de culpa de que haya hecho algo mal porque lo ha hecho lo mejor que ha sabido», manifestaba. Tras estas palabras, Sofía recibía la llamada de su madre y se retiraba del plató para poder contestarla de una manera privada.

Sofía Cristo en el plató de ‘Espejo Público’/ Atresmedia

La entrevista bomba de Ángel Cristo Jr en ¡De Viernes!

Aunque todavía no se ha desvelado muchos datos acerca de este nuevo golpe personal, lo que está claro es que esta triste pérdida ha supuesto un nuevo varapalo para la familia, especialmente para Bárbara Rey. La perdida de su hermano ha coincidido en fecha con la entrevista bomba de su primogénito. Y es que Ángel Cristo se sentará por primera vez en un plató de televisión, esta misma noche, para hablar largo y tendido sobre los episodios más complicados que ha vivido durante su adolescencia con sus progenitores.

Ángel Cristo, Hijo Bárbara Rey, Hermano Sofía Cristo

«Mi madre era la verdadera pesadilla de esta casa», «Mi hermana no se enteraba de nada porque estaba todo el día drogada» o «Era un infierno con peleas, gritos y sangre» son solo algunas de las declaraciones de Ángel Cristo Jr que podremos ver esta misma noche en el estreno de ¡De Viernes!, el nuevo programa de Mediaset presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Según el avance lanzado por la cadena de Fuencarral, la entrevista del primogénito de la vedette puede ocasionar el fin de la relación entre madre e hijo y la reacción Sofía Cristo, la cual es completamente contraria a este nuevo paso televisivo de su hermano, es una gran prueba de ello. «Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados. Piénsalo bien antes de hacerle un mal a alguien», escribía la DJ en su perfil oficial de Instagram hace tan solo unas horas.