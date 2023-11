Primeras fotos de Ángel Cristo tras su entrevista bomba con su gran apoyo y un importante mensaje

Ángel Cristo ha hecho un esfuerzo para contar «la verdadera pesadilla de su casa» cuando era pequeño. Un domicilio situado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, que se convirtió en un auténtico infierno debido a los problemas familiares.

El discreto hijo de Bárbara Rey ha decidido dar un paso adelante y narrar su experiencia al lado del artista. Esta decisión ha marcado un antes y un después en su vida porque nunca antes había estado tan expuesto. Por eso son tan significativas las primeras imágenes que ha publicado después de su intervención en De Viernes.

Ángel Cristo durante su entrevista en ‘De Viernes’ / Telecinco

Las fotos que Ángel Cristo ha compartido en su cuenta de Instagram demuestran que se está apoyando en su novia Ana Herminia. Ángel es padre de una niña de seis años y siempre ha sido prudente, por eso sus palabras han generado tanto ruido. El hijo del domador y la vedette ha decidido refugiarse en su compañera sentimental y ha aprovechado para lanzar un mensaje que demuestra cuál es su estado de ánimo. Ha tenido que hacer un gran esfuerzo para hablar de su madre y ahora está pagando las consecuencias.

El mensaje importante mensaje de Ángel Cristo

Ángel Cristo posando con su familia / GTRES

«Feeling blue», ha escrito Ángel junto a un icono de un corazón azul. Si traducimos esta expresión de forma literal quiere decir «sintiéndome azul», pero evidentemente hay un significado detrás. El hermano de Sofía Cristo está queriendo decir: «Estoy triste». Es una frase que se utiliza mucho en Estados Unidos y que ha querido replicar en estos momentos tan complicados. Por suerte no está solo, le acompaña Ana Herminia, de quien está profundamente enamorado. De hecho en más de una ocasión le ha mandado mensajes a través de Instagram.

«Sé que estoy enamorado y me regañas cuando no quiero ir a dormir y seguir despierto a tu lado, porque la realidad es mejor que los sueños», publicó Ángel en una ocasión. Bárbara Rey apoya este noviazgo, por eso cuando leyó esta frase no tardó en contestar y respondió: «Qué alegría veros tan felices. Os quiero».

Ángel Cristo encuentra un gran apoyo

Ángel Cristo fue padre cuando cumplió 37 años junto a la pareja que tenía en aquella época. Esta relación se ha acabado y el hijo de Bárbara Rey vuelve a estar ilusionado gracias a Ana. Tanto es así que el pasado mes de julio hizo un viaje a Calpe con ella y publicaron una foto especial. Ella lucía un anillo en el dedo anular, dando a entender que se había comprometido con su novio.

Ángel Cristo en un evento / GTRES

Ángel Cristo, encantado con su faceta de padre

Ángel Cristo se enfrenta a un delicado momento, ha reconocido que se siente triste a través de sus redes sociales, aunque afortunadamente no superará el bache solo. A la compañía de su novia hay que sumarle el importante papel que juega su hija. Bárbara Rey también está encantada con la pequeña y en 2017 dio unas declaraciones al respecto.

«Mi felicidad es indescriptible. Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras. Es preciosa, la más bonita del universo». La joven es la alegría de la familia, una familia que vive una etapa compleja.