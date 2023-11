Prometía ser un testimonio desgarrador y no ha fallado. Ángel Cristo Jr. se ha convertido, este viernes, en el primer invitado de De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias.

Han sido muy pocas, pese a la popularidad de su familia, las veces que Ángel ha participado de la televisión y, en general, de los medios de comunicación; lo que no le ha eximido, no obstante, de estar en el ojo de la polémica. Especialmente, tras el estreno de Cristo y Rey, la serie basada en las vidas de sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo, y del documental Una vida Bárbara, donde la actriz cuenta, en primera persona, cómo se convirtió en un mito y cómo fueron sus relaciones con los hombres, incluido el Rey Juan Carlos I; y desvela, a su vez, cuánto tuvo que luchar -bien o mal-, por sus hijos, en la sombra que había tras los deslumbrantes focos del circo y la televisión.

Ángel Cristo Jr. en ‘De Viernes’ / Telecinco

Ángel Cristo ha comenzado su entrevista recordando cómo fue su infancia. Dos etapas que define como «una verdadera pesadilla» y que estuvieron marcadas por la medicación sin prescripción alguna. «Mi casa era un infierno, eran constantes peales, acompañadas de gritos, miedo y sangre. Mi padre no supo gestionar estar con una mujer como mi madre, ella era muy moderna para la época. Mi miedo era que no mataran a mi madre», ha contado. Asimismo, el hijo del domador ha desvelado que Bárbara Rey usaba una insólita técnica para dormirlo cuando era un bebé. «Mi madre me contó que yo nací con una hernia de hiato, me la detectaron tarde, no dormía bien y lloraba mucho. Mi madre me echaba Orfidal en el biberón para que durmiera mejor. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente».

Ya de adolescente y con Ángel Cristo y Bárbara Rey divorciados -estuvieron poco más de nuevo años casados-, Ángel ha recordado el momento en que su madre recuperó la custodia de sus hijos y él se convirtió casi en un esclavo para ella. «Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, mi madre me cargaba de responsabilidades, hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, que estudiara o tuviera exámenes. Le daba igual. Desde colgar un cuadro hasta educar a su hija con la consecuencia de enemistarme con ella, con mi hermana. Yo me convertí en el peor enemigo de mi hermana. A mi hermana la saco de toda esta historia, estoy muy orgullosa de ella y le doy mucho mérito», ha contado.

Vista del plató de ‘De Viernes’ / Telecinco

En su entrevista, Ángel Cristo Jr., ha tratado también, y explícitamente, la adicción al juego de Bárbara. Una que ella misma ha confesado en televisión y, recientemente, en el podcast a los mandos de Sofía Cristo y la psicóloga Inés Bárcenas, Adictos y Neuróticos, producido por Gosua Films. «Mi madre se gastó mucho mucho mucho dinero en el casino. Desde 100 euros a 30.000 euros en una noche», ha desvelado.

De igual modo, Ángel ha hablado sobre el idilio de Bárbara Rey y el padre del Rey Felipe VI. El hijo de la intérprete de Me siento extraña o Historia de Eva ha tirado por tierra la versión de la actriz. Mientras que Bárbara ha negado tajantemente siempre que hubiera recibido ningún pago por su silencio y mucho menos que ella estuviera detrás de una encerrona al emérito, su hijo ha contado que en el cuarto de Bárbara siempre «había mucho efectivo». «Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España. Ella decidió hacerle unas fotos al Rey y yo fui a hacerlas. Mi madre chantajeó al Rey de España».

Un momento muy delicado para Bárbara Rey

La entrevista de Ángel Cristo Jr. se ha emitido el mismo día en que Bárbara Rey ha tenido que hacer frente a la muerte de su hermano Salvador. Ha sido su sobrina, Sofía Cristo, quien ha hecho pública la noticia en Espejo Público, en Antena 3, esta mañana, después de recibir una llamada de su madre comunicándole la triste pérdida. «Estoy mal por mi madre, lo siento», ha dicho entre lágrimas. «Acabo de hablar con mi tía y estoy rota por ella. Parece que todo viene junto. No porque se haya ido mi tío, porque estaba enfermo y malviviendo», ha dicho.

Bárbara se ha trasladado así, hasta Totana, en Murcia -su tierra natal-, para, junto a su otra hermana, Petri, y el resto de la familia, honrar los restos fúnebres de Salvador, a quien estaba muy unida. «Era muy buena persona», han sido las primeras palabras de una Bárbara muy emocionada, a su llegada al tanatorio del municipio de la comarca del Bajo Guadalentín. «Ha estado muy enfermo en muchas ocasiones, peor ha sido muy buena gente, muy buena persona. Es un día durísimo para mí, se ha ido mi hermano y con su marcha es como si en el fondo me estuviera protegiendo», ha añadido.