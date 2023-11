El mayor temor de Bárbara Rey tras la entrevista bomba de su hijo en televisión

El desgarrador testimonio que concedió Ángel Cristo Jr. el pasado viernes se ha convertido en uno de los temas de actualidad de las mesas de tertulia de la crónica social de nuestro país. El hijo de Bárbara Rey se convirtió en el primer invitado de De Viernes, el nuevo espacio de Telecinco, que es presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Durante su relato, el hermano de Sofía Cristo, que no es asiduo a reaparecer en pantalla, narró cómo vivió su pasado familiar. Este martes, 28 de noviembre, Vamos a ver ha emitido una conversación con al vedette después de que su hijo protagonizara la exclusiva bomba en la que arremetió contra ella.

Barbara Rey en el funeral de su hermano / GTRES

La respuesta de Bárbara Rey

Bárbara Rey no está en su mejor momento. Además de lidiar con este conflicto familiar ha tenido que despedirse de su hermano Salvador, quien fallecía el mismo día en el que su hijo iba a conceder la entrevista. Fue Sofía Cristo quien dio a conocer este hecho en Espejo Público después de recibir la llamada de su madre comunicándole la triste pérdida. «Estoy mal por mi madre, lo siento», dijo entre lágrimas. Después de dar el último adiós a este familiar, Bárbara Rey se ha pronunciado y ha desmentido que las aparición de su hijo en pantalla se trate de un montaje. «Mentira e imposible. No se me pasaría por la imaginación semejante disparate y barbaridad. Nunca en mi vida he hecho un montaje. He utilizado a los medios de comunicación y ellos a mi y nos hemos servido mutuamente, pero de cosas que son totalmente ciertas. Por suerte o por desgracia todo lo que ha ocurrido en mi vida es verdad», ha incidido. Asimismo, ha indicado que no va a hablar de sus descendientes y ha asegurado que los quiere a los dos por «igual». «A parte del trabajo lo primero han sido mis hijos, por los que he luchado a la hora de separarme. He estado siempre con ellos», ha continuado en su explicación.

Bárbara Rey en Totana, Murcia/ Gtres

Por otro lado, Bárbara Rey ha mostrado una gran preocupación por su hijo. «Desde el principio y después de que pasen estos días, pues después se pueda volver todo contra él y haya cosas que le puedan hacer mucho daño y que no sepa salir adelante. Es lo que más me preocupa de todo», ha confesado al mismo tiempo que se ha sincerado y ha dicho que el dolor que siente es «inmenso» y que no hay palabras para «describirlo».

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en televisión

Nada más comenzar a hablar en al citada entrevista, Ángel Cristo Jr. volvió a su pasado para explicar en primera persona algunos de los episodios más espeluznantes que vivió durante su infancia y su adolescencia. Dos etapas que definió como «una verdadera pesadilla». «Mi casa era un infierno, eran constantes peales, acompañadas de gritos, miedo y sangre. Mi padre no supo gestionar estar con una mujer como mi madre, ella era muy moderna para la época. Mi miedo era que no mataran a mi madre», contó.

Del mismo modo, el hijo del domador reveló que su madre usaba una técnica para que se durmiera cuando tan solo era un bebé. «Mi madre me contó que yo nací con una hernia de hiato, me la detectaron tarde, no dormía bien y lloraba mucho. Mi madre me echaba Orfidal en el biberón para que durmiera mejor. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente», reveló.

Ángel Cristo posando / GTRES

Lejos de quedarse ahí, Ángel Cristo Jr. fue más allá. Ya de adolescente y con sus padres divorciados (estuvieron poco más de nueve años casados), el hijo de la vedette recordó el momento en que su madre recuperó la custodia de sus hijos y él se convirtió casi en un esclavo para ella. «Yo pensaba que era él, pero la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre. Desde que llegaba a casa del colegio, mi madre me cargaba de responsabilidades, hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio, que estudiara o tuviera exámenes. Le daba igual. Desde colgar un cuadro hasta educar a su hija con la consecuencia de enemistarme con ella, con mi hermana. Yo me convertí en el peor enemigo de mi hermana. A mi hermana la saco de toda esta historia, estoy muy orgullosa de ella y le doy mucho mérito», contó con todo lujo de detalles.