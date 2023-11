Bárbara Rey, desolada en el último adiós a su hermano Salvador

Salvador García García, el único hermano barón de Bárbara Rey, ha fallecido, este viernes, tras una larga enfermedad y complicados episodios relacionados con la salud mental. Ha sido su sobrina, Sofía Cristo, quien ha hecho pública la noticia en Espejo Público, en Antena 3, después de recibir una llamada de su madre en la que le comunicaba el triste fallecimiento. «Estoy mal por mi madre, lo siento», ha dicho entre lágrimas. «Acabo de hablar con mi tía y estoy rota por ella. Parece que todo viene junto. No porque se haya ido mi tío, porque estaba enfermo y malviviendo», ha dicho.

La noticia, cabe recordar, ha llegado justo en uno de los días más complicados para Bárbara Rey, pues quedan escasas horas para que su hijo, Ángel Cristo Jr., rompa su silencio y conceda su entrevista más esperada en el estreno de De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco; cuyo avance no ha dejado indiferente a nadie. «La habitación de mi madre estaba llena de dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían por el chantaje al Rey (…) Yo hice fotos de mi madre y el Rey Juan Carlos. Mi hermana no se enteraba de nada de lo que ocurría porque estaba todo el día drogada. Cogía el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre», revela Ángel.

Sofía Cristo en ‘Espejo Público’ / Antena 3

Por el momento, Bárbara no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones y es posible que no vea siquiera la entrevista de su hijo. La ex vedette se encuentra en estos momentos en Totana, en Murcia, su tierra natal; donde ha tenido lugar un velatorio en honor a su hermano, que ha reunido a gran parte de la familia de la televisiva. «Era muy buena persona», han sido las primeras palabras de una Bárbara muy emocionada, a su llegada al tanatorio del municipio de la comarca del Bajo Guadalentín. «Ha estado muy enfermo en muchas ocasiones, peor ha sido muy buena gente, muy buena persona. Es un día durísimo para mí, se ha ido mi hermano y con su marcha es como si en el fondo me estuviera protegiendo», ha añadido.

«Hay cosas que ocurren que uno no sabe explicar muy bien. Él sabe que hoy no tenía que estar sola, gracias a él estoy con mi hermana, mi familia, mis amigas, y en mi tierra, y no estoy sola», ha concluido la intérprete de Me siento extraña o Historia de Eva, en referencia, probablemente, al paso al frente de su hijo y también, al suyo propio en el podcast a los mandos de Sofía Cristo y la psicóloga Inés Bárcenas, que hoy ha visto la luz: Adictos y Neuróticos. Bárbara ha confesado en el primer episodio del formato que produce Gosua Films, ha reconocido tener un problema de ludopatía.

Bárbara Rey en el último adiós a su hermano Salvador / Antena 3

Hasta el día de su muerte, Bárbara Rey siempre ha presumido de tener una muy buena relación con su hermano. De hecho, desde que le fue detectada la enfermedad a Salvador, la presentadora ha pasado largas temporadas en Murcia para hacerse cargo de sus cuidados. «Ha estado muy grave, perdió tanto peso que solo tenía huesos y piel; ahora estamos más esperanzados, pero hemos pasado unos meses horrorosos, esperemos que pueda lograr recuperarse», comentó Bárbara sobre la salud de su hermano hace ahora siete años. En ese proceso, es digno de mención, también ha estado involucrada Petri, la otra hermana de Bárbara Rey.