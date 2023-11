La dura advertencia de Bárbara Rey a su hijo: «Que Dios te ampare y te proteja»

Las contundentes declaraciones de Ángel Cristo Jr. en el estreno del nuevo programa de Mediaset ¡De viernes!, se han posicionado como uno de los temas de la crónica social del país más comentados del momento. La versión que proporcionó, por primera vez en televisión, sobre sus experiencias familiares durante su infancia y su adolescencia no han dejado bien paradas ni a su madre y ni a su hermana quienes, pese a mostrarse en un principio reticentes a la hora de hablar, han decidido desvelar lo que opinan al respecto, tan solo 72 horas después de la entrevista bomba del primogénito de la vedette.

Tras conocer la muerte de su tío en directo desde el plató de Espejo Público, esta mañana Sofía Cristo ha retomado sus compromisos como colaboradora del formato y ha reaparecido ante las cámaras con un rostro visiblemente afectado y con apenas fuerza para expresarse. «No vi el programa y lo poco que pude ver era devastador y muy incierto», comentaba, añadiendo que, bajo su punto de vista, lo que su hermano necesita es «ayuda y no dinero». Era en ese momento cuando Sofía Cristo recibía una inesperada sorpresa a través de una llamada por parte de su madre, quien decidía deshacerse en piropos hacia su hija para mostrarse como su máximo apoyo en estos duros momentos: «Mi hija es mi vida y sin mi hija mi vida no existiría, es mi vida, es un ser maravilloso, con una luz y un corazón que no le cabe en el cuerpo», decía.

Sofía Cristo y Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’/ Atresplayer

Dejando a un lado el apoyo incondicional que ha querido mostrar hacia su hija, lo más llamativo de la llamada ha sido cuando Bárbara ha desvelado el verdadero miedo que siente ahora mismo tras las duras declaraciones de su primogénito: «Mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta que me vaya de este mundo y tengo un dolor porque se que le van a hacer daño. Es el dolor más grande que tengo», reconocía. Sin poder evitar las lágrimas, con una voz entrecortada señalaba que Ángel no había actuado bien pero que su personalidad era mucho más frágil y débil que la suya y la de Sofía, por lo que tenía claro que iba a terminar sufriendo.

Aprovechando su interacción con el matinal de Atresmedia, la vedette también ha querido destapar las palabras que le dijo a su hijo cuando se enteró (por televisión) de que había decidido conceder dicha entrevista: «Llevaba mucho tiempo llamándole sin saber de él y le dije ‘no sabes donde te has metido. Que Dios te proteja, que Dios te ampare y que Dios te ayude porque hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance’». Para concluir con sus declaraciones, Bárbara ha reiterado que su hijo no sabe en el mundo en el que se ha metido y que, aunque intentará ayudarle en lo que pueda, es consciente de que no podrá con todo. «Lo que le espera no es nada bueno», zanjaba.