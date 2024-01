Bárbara Rey atraviesa sus horas más bajas. Han pasado dos meses desde que su hijo, Ángel Cristo Jr. concedió su entrevista más demoledora hasta la fecha. Un testimonio que dio a conocer en noviembre en De Viernes, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Situación que ha sobrepasado por completo a la vedette, que fue duramente atacada.»La está viendo un cardiólogo. Se desmayó en un centro comercial el otro día, se la encontraron tirada en el baño y la llevaron a los servicios médicos», aseguró Sofía Cristo hace un mes acerca el estado de su madre.

Bárbara Rey en Madrid / GTRES

Bárbara Rey se sincera

Pese a que Bárbara intenta retomar su rutina con normalidad, lo cierto es que se está dificultado su día a día debido al entramado familiar en el que se encuentra. Además, ahora se ha dado a conocer que padece depresión. Tras salir a la luz esta información, la cantante ha sido vista saliendo del domicilio de su hija Sofía en Madrid. Sobre cómo se encuentra ha indicado que «bueno, ahí voy».

También ha sido preguntada por su actuación en el cumpleaños de Eduardo Navarrete, donde se pudo ver a una pletórica Bárbara Rey. «Yo la verdad es que cuando estoy en un escenario… para mí es importantísimo porque es mi trabajo. Y bueno, he estado en muchos momentos de mi vida en el escenario encontrándome muy mal y eso es algo que yo nunca he dejado que se vea y transmitirlo al público. Todos los artistas somos así, a veces estás con personas que acaban de perder a un padre, un hermano, un amigo…», ha indicado.

Bárbara Rey en el 30º cumpleaños de Eduardo Navarrete en Madrid/ Instagram

«Hombre, lógicamente todo el tiempo que uno está ocupado, trabajando, en un gimnasio, o con amigos o con compañeros de trabajo que te recuerdan cosas que has vivido… pues la verdad que te sirve de terapia, igual que hablas con un psicólogo o con un psiquiatra. Todo va unido», ha añadido.

Bárbara ha hecho hincapié en que el hecho de verla actuando no significa que se haya recuperado de este último revés familiar. «Si uno tuviera que mostrar en el escenario como se encuentra por dentro, sería imposible trabajar. Uno tiene que sacar fuerzas. Hace muchos años tuve un dolor de rodillas inmenso, por un problema de reuma y estaba haciendo revista y tenía que bajar 22 escalones, pues todavía no recuerdo yo que me dolieran las rodillas trabajando y en cambio en los escalones de la escalera de mi casa, no los podía bajar del dolor que tenía. Por eso te decía que todo va unido, el sentirse mal tanto física como psicológicamente. Y hay momentos que uno los supera y otros en los cuales te vienes completamente abajo», se ha sincerado.

Ángel Cristo Jr., Bárbara Rey y Sofía Cristo / Gtres

Sin embargo, al ser preguntada por su hijo, Bárbara ha preferido omitir las cuestiones relacionadas con este asunto, pero sí ha recalcado la importancia que tiene Sofía para ella, su gran pilar. «Sofía es maravillosa y la he tenido siempre», ha dicho al mismo tiempo que ha expresado que «yo quiero a mis hijos los dos por igual, evidentemente, pero cada uno es de una forma distinta».