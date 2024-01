Bárbara Rey confirma que tiene depresión: «Hay momentos en los que uno se viene a abajo»

Ángel Cristo, el discreto hijo de Bárbara Rey, decidió romper su silencio en el programa ¡De Viernes! para contar cómo había sido su experiencia al lado de la actriz y presentadora. Sus declaraciones situaron a Bárbara en el centro de la polémica, pero en ningún momento se ha molestado por esconderse. Siempre ha dejado claro que Ángel, ante todo, era su hijo, de ahí que haya evitado hablar mal de él.

En su última aparición pública directamente ha hecho caso omiso a las preguntas relacionadas con su problemática familiar. Lo que sí ha hecho ha sido explicar el momento por el que está atravesando. Después de muchas especulaciones, ha aclarado cual es su verdadera situación. Ha empezado recordando que cuando era joven tenía un problema en las rodillas, problema que desaparecía siempre que se subía al escenario.

La reaparición de Bárbara Rey / GTRES

«Ahora tu dolor no es físico, es emocional», le ha recordado un reportero que le estaba entrevistando. A lo que ella ha respondido: «Todo va unido. El sentirse mal tanto física como psicológicamente es complicado. Hay momentos en los que uno los supera y hay momentos en los que uno se viene abajo», comenta con total naturalidad.

Bárbara Rey asegura que está atravesando una depresión

Sofía a Cristo fue la primera en anunciar que su madre padecía una depresión. Unos reporteros han preguntado al artista por este asunto y lo ha reconocido asegurando: «Bueno, ahí voy, poco a poco». Afortunadamente Bárbara tiene nuevas ilusiones profesionales. En las últimas horas ha actuado en la fiesta de cumpleaños que ha preparado el diseñador Eduardo Navarrete, uno de los grandes amigos de Terelu Campos.

Al ritmo de su mítica canción Los hombres para mí son como marionetas de cartón, Bárbara Rey ha demostrado que sigue siendo la misma artista de siempre. Ha aprovechado para desvelar quién es la persona que está a su lado de forma constante.

Sofía Cristo en Madrid / GTRES

«Tengo a Sofía conmigo, que es maravillosa y la he tenido siempre, pero quiero a mis dos hijos por igual, pero cada uno es de una forma distinta. Yo no quiero que mi hija esté preocupada por mí, pero sé que está preocupada por mí porque ella se preocupa y por los que no se preocupan por ella».

Después de reconocer está sufriendo una depresión, la exmujer de Ángel Cristo ha recalcado que no está sola y que afortunadamente le acompañan personas muy importantes. Insiste en que no ha dejado de querer a su hijo, pero se niega a profundizar en el tema para no reabrir viejas heridas.

El mensaje que ha lanzado Bárbara Rey

Bárbara Rey con el rostro serio / GTRES

Había mucha gente pendiente del regreso de Barbara Rey a los escenarios. Es la primera vez que actúa en mucho tiempo, sobre todo es la primera vez que se expone tanto después de salir a la luz el testimonio de su hijo Ángel. Sin embargo, la artista considera que su atrevimiento no tiene tanto éxito como algunos quieren dar a entender.

Bárbara ha aprovechado su conexión con la periodista Isabel Rábago para lanzar un mensaje: «Yo no tengo que resurgir de ningún sitio». Con esta frase quiere dejar claro que el testimonio de Ángel Cristo en ¡De Viernes! no ha dañado su reputación artística, por eso le han ofrecido interpretar uno de sus temas más famosos en el cumpleaños de Eduardo Navarrete.