Bárbara Rey sorprende al confesar la costumbre diaria que tenían ella y Arévalo

Fue entorno a las diez de la noche de ayer cuando se conoció la muerte de Francisco Rodríguez Iglesias, conocido artísticamente como Arévalo, a los 76 años de edad. El artista, según ha trascendido en las últimas horas, fue hallado sin vida en su domicilio de Valencia víctima de las complicaciones de una gripe. Su repentina muerte ha dejado devastado a su hijo, con el mismo nombre; así como a otros miembros de la familia y a numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país que, este jueves, se han acercado hasta el Tanatorio Servisa de la ciudad de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana, para velar los restos mortales del humorista, o le han dedicado unas palabras en la red u otros medios.

Esto último es lo que ha hecho, precisamente y hace escasos minutos, Bárbara Rey. La ex vedette, que era gran amiga del cómico, ha contactado en directo con el programa Espejo Público, en Antena 3, para dedicarle unas emotivas palabras. Bárbara ha explicado que hablaba con Arévalo «todos los días» y que «era una de las cuatro personas a las que yo les daba los buenos días o las buenas noches». Asimismo, Rey ha confesado que la última vez que habló con Arévalo fue el pasado viernes. «Estuve hablando con él el viernes, que le di los buenos días y me dijo que estaba un poco pachucho. Yo le dije que hiciera el favor de ponerse bien. El sábado ya me dijo que se encontraba mucho mejor. Los dos últimos días, Nochevieja y el lunes no me mandó nada y yo asocié que estaba con la familia y se acostó tarde. No le di importancia. Anoche cuando me enteré me quedé», ha dicho.

Bárbara Rey llama en directo a ‘Espejo Público’ / Antena 3

Antes de terminar su intervención, de la misma forma, Bárbara Rey ha ensalzado la labor de Arévalo como artista, que comenzó a hacerse famoso con sus chistes de «gangosos y mariquitas», de los que llegó a grabar una treintena de casetes. «Primero, era otra época, que hay que situar las cosas. Además, todos sabemos que su niña tiene un problema y que jamás en la vida la habría ridiculizado, todo lo contrario. Todo lo que ha hecho ha sido siempre con cariño, amor y con un corazón que no le cabía en el cuerpo. Era incapaz de hacer daño absolutamente a nadie», ha dicho Bárbara Rey. Cabe recordar, en este sentido, que Bárbara Rey y Francisco Arévalo trabajaron juntos en varios espectáculos de teatro.

Al margen de lo anterior, Bárbara Rey ha querido homenajear igualmente a Arévalo a través de su perfil en Instagram, donde réune a cerca de ochentamil seguidores con una imagen de los dos en los pasillos de Telecinco. La publicación se ha llenado de comentarios apoyando a la actriz en su dura pérdida y despidiéndose del humorista.

La vida de Arévalo marcada por la tragedia

Pese a que el humor marcó la tónica general de su vida, la tragedia también formó parte del camino del reconocido humorista. A lo largo de su carrera, el cómico enfrentó pérdidas devastadoras. Francisco, conocido popularmente como Arévalo tuvo que enfrentarse a dos irreparables pérdidas: las de sus dos hijos, uno al nacer y otro, Quique, de un infarto al corazón con 26 años. También tuvo que recomponerse tras la muerte de su esposa Elena, en 2015, que fallecía a consecuencia del cáncer.