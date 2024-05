Antes de venir, mi madre dijo por todos lados que yo estaba muerto. Yo, lo único que le tengo que decir a mi madre es que el cordón umbilical está totalmente cortado, que no existo, que deje de resucitarme cuando le conviene. Si estoy muerto, estoy muerto. Para mí, ella no está muerta, pero ella ya no es mi familia. Mi familia es Ana, mis hijas, mis animales, mis amigos, y la gente del circo. Ya no hay vuelta atrás, ni para ella, ni para mi hermana. Y mira que dije cuando entré aquí, que para mi hermana tenía las puertas abiertas, pero no es así». Estas han sido las últimas palabras de Ángel Cristo Jr. sobre la guerra abierta que mantiene con su familia desde que se sentará, el pasado mes de noviembre, en el programa ¡De Viernes!. Las mismas, que han hecho estallar, este viernes, a la hermana del primogénito de la famosa vedette y el domador Ángel Cristo, Sofía Cristo.

Sofía Cristo ha acudido a su puesto de colaboradora habitual en Espejo Público, en Antena 3. Allí, la Dj ha decidido romper su silencio y, muy tajante, ha asegurado que no quiere «saber absolutamente nada de mi hermano», ni tampoco de su actual pareja sentimental, Ana Herminia, a quien ha calificado de «personaje». «No voy a hablar de esta persona o personaje, como la queráis llamar. Es que no voy a hablar de ella, que siga haciéndolo ella si quiere. Me importa un mojón lo que estén haciendo, igual que yo no les importo a ellos», ha dicho Sofía.

Sofía Cristo, en las inmediaciones de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Y nada queda ahí. A su salida de las inmediaciones del programa, Sofía Cristo ha sido captada por las cámaras de Gtres y, preguntada expresamente por todo lo sucedido con su hermano, la televisiva ha agregado que tanto Bárbara Rey como ella han puesto manos a la obra a su equipo legal para tomar las medidas posibles y demandar las «inurias y calumnias» vertidas sobre ellas por parte de Ángel Cristo Jr. «Estamos demandando, lo que pasa es que como no paran de hablar pues hay que seguir ampliando las demandas entonces por eso no llegan, pero paciencia que todo llega. Hay días que nos afectan las cosas porque no deja de ser mi hermano. Y yo le quiero, a pesar de que esté haciendo lo que está haciendo», han sido sus palabras.

En este mismo sentido, Sofía Cristo ha subrayado que si bien le han propuesto participar en varios programas de televisión, los ha declinado rotundamente, pues no tiene interés en abordar temas relacionados con su hermano o su relación con él. «Yo voy a mi bola, en mi trabajo, haciendo mi mundo. Lo único que os puedo decir es que paséis buen fin de semana y esta noche, quien quiera, que venga a verme a la Pradera de San Isidro», ha zanjado.

Sofía Cristo, en las inmediaciones de Atresmedia. (Foto: Gtres)

Ana Herminia, clave en el cambio de actitud de Ángel con Sofía Cristo

Ana Herminia visitó a Ángel Cristo Jr. en Honduras, hace escasas semanas, y lo cierto es que ha sido desde entonces, que el hijo de Bárbara Rey ha cambiado radicalmente su actitud para con su hermana. Aunque Ángel ya cerró tajante la puerta a su madre, ahora, no solo se ha reafirmado, sino que ha puesto también tierra de por medio con su hermana.

«Mira que dije cuando entré aquí, que para mi hermana tenía las puertas abiertas, pero no es así. Después de haber hablado con Ana no las tiene, porque ella hizo algo muy, muy feo…», ha apuntado el concursante de Supervivientes sobre Sofía Cristo.