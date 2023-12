Bárbara Rey, dispuesta a demandar a su hijo Ángel Cristo: «Está muerto para mí»

Ángel Cristo considera que la mejor forma de pasar página es continuar con sus planes. Hace unas semanas dio un paso muy polémico: conceder una entrevista para desvelar cómo había sido su infancia al lado de Bárbara Rey. Sus declaraciones han generado un auténtico revuelo. Según cuenta, la vedette chantajeó a Juan Carlos I con unas imágenes que tuvo que grabar él mismo cuando era un niño. Bárbara no quiere entrar en detalles porque va a trasladar este conflicto a los juzgados.

La artista ha roto su silencio a través del colaborador Aurelio Manzano, quien ha tenido oportunidad de hablar con ella largo y tendido. Bárbara Rey insiste en que va a demandar a todo aquel que ponga en duda que ha sido una mujer maltratada. Extenderá esta norma a su hijo porque considera que es la única forma de frenar el escándalo que se ha desarrollado en los últimos tiempos.

Ángel Cristo en ¡De Viernes! / Telecinco

Ángel Cristo ha puesto en valor la figura de su padre. Recuerda que el domador estaba enfermo y que su comportamiento no era normal debido a la sustancias a las que era adicto. Considera que Bárbara Rey «era una mujer complicada» y cree que ella tampoco contribuía a que la relación se desarrollase con normalidad. Son estas palabras las que han hecho estallar a la actriz, quien le ha dicho a Aurelio Manzano: «Mi hijo está muerto para mí».

Bárbara Rey anuncia medidas legales

Bárbara Rey, según han contado en Fiesta, no hará ninguna excepción. Va a demandar a todos los que juzguen su pasado y ahora sí que está dolida con su hijo. Hasta la fecha había optado por guardar silencio porque consideraba que todo era un error que no iba a ir más allá, pero se ha dado cuenta de que debe actuar cuanto antes.

Bárbara Rey en el coche / GTRES

«Hasta ahora ella ha estado muy afectada con lo que ha pasado estas semanas. Le ha afectado muchísimo porque es su hijo el que ha dado declaraciones. Ayer fue la gota que colmó el vaso del corazón de Bárbara. Sobre todo con las declaraciones que dijo de que ella fue maltratada porque lo volvió loco. Eso la ha destrozado. También cuando dijo que se había sentido maltratado por ella», explica el colaborador Aurelio Manzano.

«Va a demandar a todas las personas que han dicho cosas que no se pueden demostrar, incluido a su hijo porque hay que parar las cosas», añade. Bárbara está dispuesta a llegar hasta el final y cuenta con el apoyo y el respaldo de Sofía Cristo.

Ángel Cristo, sobre su madre: «Tiene muchas cosas buenas»

Ángel Cristo durante su entrevista / Telecinco

Lo que más le ha dolido a Bárbara Rey es que su hijo haya asegurado que él también recibió un trato irregular. «He tenido que ser un hombre desde que tengo uso de razón. No he sido un niño, no he tenido adolescencia. Solo he querido proteger a mi madre, que no ha hecho muchas cosas bien. Ha habido que sacarla de muchos líos. Hablamos de un maltrato psicológico sí».

Sin embargo, Ángel también ha destacado que la vedette hizo cosas muy buenas por él y por su hermana Sofía. «Mi madre tiene muchas cosas buenas y yo no he dejado de quererla, no os equivoquéis. Ella ha hecho todo lo posible por nosotros, pero no lo mejor». Estas declaraciones no han sido suficientes y Bárbara está en pie de guerra.