Ángel Cristo, por fin en plató: del perdón a Juan Carlos I al dardo contra Chelo García-Cortés

Ha llegado uno de los momentos más esperados del mes de diciembre: la entrevista de Ángel Cristo en el plató de ¡De Viernes!, el nuevo programa de Telecinco que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona. El hijo de Bárbara Rey se ha armado de valor y ha dado unas declaraciones muy importantes sobre los episodios que vivió junto a la vedette en el pasado. Considera que es víctima de su manipulación e insiste en que este es el motivo por el que grabó a Juan Carlos I en actitudes muy comprometidas.

Juan Carlos I durante una entrega de premios / GTRES

Ángel Cristo se ha disculpado con el padre de Felipe VI. «Quiero pedir disculpas a Juan Carlos. Tanto a él como a su familia», ha declarado durante su última intervención en el programa. Promete que detrás de todo estaba su madre y ahora se arrepiente de haber hecho daño a personas que nunca le habían perjudicado de forma directa. «Al final todos somos víctimas. Siento si le he causado dolor o algún problema porque nunca he actuado de mala fe». Recalca que únicamente estaba cumpliendo las órdenes de Bárbara, él no quería provocar ninguna guerra.

Ángel Cristo contesta a Chelo García-Cortés

Chelo García-Cortés conoce bien a Ángel Cristo porque es íntima amiga de Bárbara Rey y en un primer momento intentó no posicionarse. Sin embargo, terminó dando unas declaraciones que no han sentado bien al invitado de ¡De Viernes! Este ha dado un golpe en la mesa y ha lanzado un dardo para evitar que la periodista continúe alimentando la atención. «Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde», dijo Chelo exactamente.

Ángel Cristo con Chelo García-Cortés / GTRES

A lo que Ángel responde: «Ha habido gente que ha dado entender que estoy enfermo de la cabeza, en concreto Chelo. La verdad es que no quiero hablar en concreto de nadie, pero a veces es inevitable». Y añade: «Que Chelo diga que yo tengo un problema mental es faltarle el respeto a su propia madre. Y Chelo me entiende por qué lo digo». En una de sus intervenciones en Sálvame la periodista dio a entender que su progenitora tenía problemas de salud mental y es eso a lo que está haciendo referencia el hijo de Bárbara Rey.

Ángel Cristo da la cara por su padre

Ángel Cristo en ¡De Viernes! / Telecinco

Bárbara Rey siempre ha presumido de haber intentado que sus hijos viesen a Ángel Cristo. El domador y la vedette tuvieron una separación muy tormentosa, pero Bárbara promete que nunca fue un impedimento. Sin embargo, el hermano de Sofía Cristo tiene otra versión y considera que es un buen momento para compartirla con el público. «Mi madre nos decía que teníamos que ver a nuestro padre, pero inmediatamente nos decía todo lo que le había hecho. Decía que la decisión era nuestra, pero ‘que si le ves no serías un buen hijo’. ¿Cómo decides tú con 12 o 13 años si quieres ver a tu padre?»

Ángel ha aprovechado para dar la cara por su progenitor y ha recordado que era una persona enferma que actuaba por impulsos y bajo circunstancias muy complejas. «Lo que hizo mi padre estaba muy mal pero era una buena persona. Un enfermo que no podía controlar sus actos. Bebía y se drogaba mucho». Su entrevista en ¡De Viernes! ha estado cargada de titulares muy suculentos. Ha sido completamente sincero y el público por fin conoce su versión de los hechos.