Muere María Teresa Campos a los 82 años

Triste noticia para el panorama televisivo y nacional. María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años de edad a consecuencia de los continuos achaques de salud que, desde hace meses, mantenían a la veterana presentadora alejada de la vida pública. Este agosto se cumplía un año desde que la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego se dejaba ver por última vez, y en este tiempo han sido muchas las veces que, con un tremendo dolor, tanto sus hijas como su nieta, Alejandra Rubio, han reconocido que el estado de la presentadora había ido empeorando.

Un ingreso de urgencia

Después de un verano marcado por la más absoluta preocupación, la veterana presentadora ingresaba el pasado domingo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz «debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda», comunicaba la familia. Poco a poco, los familiares y amigos de la comunicadora fueron llegando a las instalaciones del centro hospitalario para despedirse de ella, aunque con la esperanza de que solo fuera un susto. Sus hijas confiaron hasta el último momento en la fortaleza que su madre siempre ha demostrado tener, pero en esta ocasión no han podido hacer más que confirmar la peor de las noticias. Las primeras horas de su ingreso eran claves para su mejoría, pero su respuesta al tratamiento no fue como se esperaba, provocando un empeoramiento que vaticinó lo peor. La presentadora, finalmente, ha fallecido en el hospital, rodeada de toda la gente que la quería y dejando un legado profesional y personal que no será fácil de igualar.

Terelu Campos con Rocío Carrasco / GTRES

Una vida vinculada al foco mediático

No cabe duda de que María Teresa Campos ha dedicado tanto su vida personal como profesional a los medios de comunicación. Pese a haber permanecido al margen en los últimos años, es inevitable echar la vista atrás y recordar la gran trayectoria que abala a la madre de Terelu Campos como una de las comunicadoras más relevantes de nuestro país. Durante 13 años, la octogenaria se coronó como líder de audiencia de las mañanas televisivas, lo cual le llevó a forjarse un camino frente a los focos que daría de qué hablar, y mucho.

María Teresa Campos en el programa de Telemadrid 10 momentos

Pese a haber nacido en Tetuán, Marruecos, rápidamente se trasladó a Málaga, la cual pasó a ser la ciudad que la vio crecer en el seno de una familia numerosa y acomodada, ya que su abuelo materno era un prestigioso comerciante y su padre era el dueño de un laboratorio farmacéutico. Estas claves hicieron que María Teresa tuviera una educación excepcional basada en el catolicismo, que posteriormente enfocaría en el ámbito de la radio. Con tan solo 15 años participó en un concurso de Radio Juventud de Málaga y el director decidió ficharla, teniendo que compaginar su carrera estudiantil con el programa radiofónico por el que comenzó a calar en la población malagueña como «Mari Tere».

Fue en 1964 cuando se casó con José María Borrego, compañero radiofónico. De su romance fueron fruto sus dos hijas, Teresa Lourdes y María del Carmen, ambas dispuestas a seguir los pasos profesionales de su madre. Terelu fue ganándose un hueco frente a las cámaras, mientras que Carmen Borrego prefirió estar en un segundo plano como redactora y subdirectora. Pero lejos de estancar su carrera por dar a luz, María Teresa siguió forjándose su propio estilo al hacerse cargo de programas con fuerte carácter político y feminista, como Mujeres 72. Por este motivo, la periodista sufrió amenazas de grupos extremistas que hicieron que su carrera se tambaleara, pero lo cierto es que siguió avanzando a pasos agigantados hasta convertirse en directora general de los informativos de RCE en 1981.

María Teresa Campos en Málaga / Gtres

Por aquel entonces ya nada quedaba de la tímida «Mari Tere» que había conquistado a las audiencias de todos los rincones de nuestro país. Con su primer Premio Ondas debajo del brazo, la comunicadora pasó a ser María Teresa, aunque en ese momento una tragedia familiar estaba a punto de ocurrir. Poco tiempo después de la separación con su marido, la presentadora tuvo que afrontar su muerte, lo cual supuso una tragedia en el seno familiar que intentó apaciguar refugiándose en el trabajo y mudándose a Madrid. Un gran cambio tanto en el ámbito personal y profesional por el cual consiguió formar parte de la pequeña pantalla como chica Hermida en TVE, logrando más tarde pegar el salto hasta Telecinco por un contrato millonario para convertirse en maestra de ceremonias del programa matinal Día a día. Habiendo ganado su segundo premio Ondas en 2002, terminó fichando por Antena 3 para convertirse en la gran competidora de Ana Rosa Quintana. Una batalla que no ganó y por la cual decidió tomarse un descanso para volver con más fuerza que nunca.

María Teresa Campos en ‘Locos por Madrid’ / Gtres

Su retiro televisivo se alargó hasta 2007, cuando sustituyó a Julia Otero en Punto Radio para después volver a Telecinco y presentar ¡Qué tiempo tan feliz!, en lo que significó una reconciliación con las audiencias a nivel personal. Por si fuera poco, compaginó esta etapa de su vida con la colaboración en Sálvame como defensora del espectador, volviendo a colocarse en primera plana de los focos y llegando a protagonizar su primer docureality junto a sus hijas, Las Campos. Pero lo cierto es que en estos últimos años, el ámbito privado de María Teresa adquirió gran relevancia en el panorama televisivo al iniciar una relación con el actor y humorista chileno Edmundo ‘Bigote’ Arrocet a la que pusieron punto y final seis años después de su comienzo.

Los problemas que más le afectaron

No cabe duda de que el cáncer ha sido uno de los problemas que más han preocupado en el clan Campos. Fue en 1998 cuando a María Teresa le detectaron unos nódulos en la garganta que acabaron siendo un cáncer en primer estadio que fue cogido a tiempo. Más tarde, sus hijas también padecieron cáncer: Carmen de útero y Terelu de mama, de los cuales consiguieron recuperarse. Por otra parte, la hermana de la presentadora, Araceli, fue intervenida para extirparle un tumor de mama a consecuencia de un cáncer por el que falleció el 28 de agosto de 2015 tras varios meses de lucha.

María Teresa Campos, en la Semana Santa de Málaga

La periodista también tuvo que hacer frente a otros achaques como un ictus. En el año 2017, María Teresa se comenzó a encontrar mal en su domicilio y posteriormente fue trasladada al hospital para ser tratada con una técnica bautizada como trombólisis que resultó ser un éxito, aunque también tuvo una parte negativa por la que su músculo ocular se vio lesionado. Tras haberse recuperado por completo en 2019, Telecinco no renovó su contrato, por lo cual María Teresa abandonó la televisión y permaneció en el punto de mira como personaje público, cerrando una etapa profesional cargada de éxitos.

María Teresa Campos en un coche / Gtres

En estos últimos años alejada de la televisión, el círculo más cercano de la veterana presentadora notó un declive en su salud. Hasta tal punto que el pasado 30 de diciembre de 2022, María Teresa tuvo que acudir al hospital debido a un accidente doméstico que hizo saltar todas las alarmas. Desde entonces, sus hijas estuvieron en todo momento con ella, aunque la que fuera una de las caras visibles de la pequeña pantalla ya no quisiera ver a nadie, salir a la calle, comer e, incluso, dejó de lado las partidas de cartas con sus amigas que tan feliz le hacían. Hoy, el mundo entero llora su pérdida y el nombre de María Teresa Campos quedará para siempre grabado en la historia de la comunicación.