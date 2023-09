María Teresa Campos ha muerto a los 82 años tras dos días ingresada en el hospital. La que fuera conductora de ¡Qué tiempo tan feliz! fue trasladada de urgencia hasta el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, al ser diagnosticada con un «cuadro de insuficiencia respiratoria aguda». Algunos de los rostros conocidos de la televisión que han forjado una estrecha relación de amistad con ella -y, por supuesto, sus familiares- se han desplazado hasta el centro hospitalario para despedirse de la veterana presentadora y estar junto a sus hijas. Pero, ¿dónde está Edmundo Arrocet?

María Teresa Campos en un coche / Gtres

Sin noticias de ‘Bigote’

Pese a que su historia de amor con María Teresa fue muy intensa y mediática a partes iguales, ya no queda ni rastro de todo aquello. El humorista se alejó de su vida y apenas habló de la presentadora, solo cuando creyó conveniente. Las últimas noticias que figuran sobre él son del pasado mes de marzo, cuando los medios de comunicación le situaron en Río de Janeiro, dando rienda suelta a su amor con su nueva novia inglesa. Lo cierto es que en estos momentos críticos para la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, ni se sabe dónde está ni se espera que aparezca.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Málaga / Gtres

Desde Look hemos intentado ponernos en contacto con él, sin obtener respuesta alguna. No ha descolgado el teléfono, no ha contestado a los mensajes y, tal vez, no sería ni siquiera conocedor del complicado estado de salud de la que un día fue la mujer de su vida. En paradero desconocido, ajeno a la actualidad de nuestro país y probablemente sin intención de mostrar su apoyo a la comunicadora.

Sus últimas apariciones

Lo cierto es que en este último año, el nombre de Edmundo Arrocet solo ha sonado en la vida del clan Campos por cosas negativas. El pasado mes de enero, ‘Bigote’ reaparecía en España con motivo del estreno de una comedia, confesando a las cámaras de Gtres no querer saber absolutamente nada de la familia cuatro años después de haber puesto punto final a su historia de amor. Además, dejó bien claro que no tenía ninguna intención de visitar a la periodista: «¿A Teresa? Dicen que no está bien, pues para qué molestarla». Lo cierto es que siempre que ha tenido la ocasión de hablar de María Teresa Campos, no ha dudado en hacerlo, aunque no fuera en buenos términos. Sin embargo, ahora que su salud pende de un hilo, ni rastro de él.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Málaga / Gtres

Su historia de amor con final infeliz

Sus caminos se cruzaron en 2012 en el programa Qué tiempo tan feliz, aunque no fue hasta dos años después cuando unas imágenes sacaron a la luz su relación. Desde ese momento, optaron por no esconderse más, convirtiéndose así en una de las parejas más estables de la crónica social -o eso parecía. Tras seis años compartiendo la vida, apoyándose en los mejores y peores momentos e, incluso, probando suerte en el ámbito laboral juntos, la pareja ponía punto final a su romance, aunque no de la mejor manera. «A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo misma quien os comunique que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o seis años, como ha sido mi caso con Edmundo», dijo la veterana presentadora a través de un comunicado.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en Marbella / Gtres

A partir de ese momento, el humorista no dudó en lanzar dardos hacia la familia Campos siempre que la ocasión se lo permitía y la veterana presentadora desveló que la ruptura se produjo a través de un mensaje de texto. Una guerra fría que ha vuelto a ser notable debido a la ausencia de Edmundo Arrocet.