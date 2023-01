Edmundo Arrocet, tajante sobre una visita a María Teresa Campos

Reina la tensión en el clan Campos. Mientras Terelu y Carmen Borrego siguen con la investigación de quién podría ser el topo que habría filtrado el último ingreso de su madre, María Teresa, una persona de su pasado ha reaparecido y se ha pronunciado al respecto. Ha sido en el estreno de la comedia Aguafiestas donde Edmundo Arrocet ha reaparecido, confesando a las cámaras de Gtres no querer saber nada de la familia Campos.

«No voy a hablar ni pío. No quiero saber nada, hace cuatro años que pasó todo», ha dicho riéndose de forma sarcástica al ser informado de los rumores que circulan sobre que él podría ser la persona que habría filtrado toda la información. Una aparición que se produce justo cuando María Teresa está atravesando un momento de lo más complicado, con su salud en jaque y completamente alejada de su pasión: la televisión. En cuanto a su interés por su ex pareja, Edmundo Arrocet ha sido tajante con su respuesta, dejando entrever que no tiene ninguna intención de visitarla: «A Teresa, que dicen que no está bien, pues para qué molestarla».

Fue el pasado 10 de enero cuando la abuela de Alejandra Rubio tuvo que ser ingresada de urgencia en la Clínica La Luz de Madrid. Aunque se desconoce el motivo de este revés de salud, el círculo más cercano de la presentadora asegura que se trató de un simple «chequeo». «Lo siento realto por ella», se ha sincerado Bigote, mostrando su verdadera preocupación. Al parecer, María Teresa se encontraba en su domicilio cuando tuvo que ir al hospital, por lo que llamó a Gustavo, quien la trasladó hasta el centro médico. Un detalle que ha situado al chófer como principal sospechoso de filtrar la información. Sin embargo, Edmundo no cree que Gustavo haya podido hacer eso. «No te puedo decir mucho, ahora lo que me están contando de Gustavo no me lo puedo creer», ha sentenciado.

La salud de María Teresa

Tal y como informamos en Look, la presentadora está recuperándose favorablemente. Prueba de ello es que la normalidad ha regresado a su vida. La que fuera conductora de Qué tiempo tan feliz ha vuelto a sus paseos matutinos en coche por Madrid a bordo del vehículo que conduce Gustavo. Y es que, aunque el nombre del chófer está siendo más que cuestionado estos últimos días, para María Teresa Campos sigue siendo su mayor confidente, alguien a quien ella considera como un hijo.

Mientras tanto, las Campos continúan con su caza por el topo. Aunque la hija mayor ha arremetido en más de una ocasión contra él, ahora parece que se han aliado para defenderle a capa y espada. Pero este no es el único drama del clan, pues desde este digital también pudimos conocer que María Teresa no está siendo arropada por sus hijas en este momento tan complicado. Hasta hace apenas unos días, ninguna de las dos ha acudido a visitarla desde que recibiera el alta médica. ¿Se habrá enterado ya la veterana presentadora de este nuevo frente abierto?