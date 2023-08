El verano más delicado de María Teresa Campos pone a Terelu y Carmen entre la preocupación y el qué dirán

La salud de María Teresa Campos está lejos de ser la que tanto ella como su familia querrían. En los últimos meses hemos ido informando puntualmente de cómo evolucionaba la que fuera reina de las mañanas televisivas. Su estado se ha convertido en una especie de montaña rusa en la que la mejoría y el empeoramiento estaban separados por una delgada línea. No se falta a la verdad si se dice que este verano es uno de los peores en el seno de las Campos.

Este sentimiento de tristeza lo ha abanderado Terelu Campos a su llegada de América, donde ha estado 11 días de julio grabando el nuevo reality que las estrellas de Sálvame han hecho con Netflix. A su llegada, ha mostrado su decepción y profunda impotencia por ver el deterioro que sufre su madre y así se ha expresado en las páginas de su revista de confianza:. «Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre.»

Terelu Campos / Telecinco

La siguiente en hacer gala de su profunda pena era Carmen Borrego, quien entraba en directo a Así es la vida para aclarar que ni Terelu ni ellas prohíben las visitas en casa de María Teresa Campos: «Ni Terelu ni yo, ni yo ni Terelu prohibimos la entrada a nadie, solo seguimos los pasos de los médicos. Y ellos dicen que las visitas en este momento no le vienen bien porque le alteran. Aún así sus amigas van a verla, Gustavo está todos los días, sus nietos están todos los días, estamos nosotras. Nunca vamos a hacer nada en contra de ella. En este momento no se le puede permitir y por eso lo hacemos. La palabra prohibir es una palabra muy fea».

Las diferencias entre las hermanas se han tornado por momentos en tensión, sobre todo porque Terelu no quiere que trascienda nada de lo que sucede intramuros de la mansión de Aravaca donde María Teresa es atendida por Gustavo y sus internas. Borrego insiste: «No hemos prohibido a nadie jamás y hay personas que quieren e intentamos cuadrarlo para cuando esté más tranquila. La palabra prohibir no la hemos utilizado ni mi madre ni yo. Os garantizo a todos que nuestra prioridad ahora se llama María Teresa Campos. Me dicen que mi hermana se enfadó por contar una intimidad, pero para mí no lo es y es que mi madre sigue pensando en su trabajo y lo conté como una anécdota. Solo os digo que cuando voy nos ponemos a hacer escaletas». Unas palabras que hay a quien le han escamado ya que el deterioro cognitivo de María Teresa es importante.

Carmen Borrego y Terelu Campos / Gtres

Elogian a Gustavo por ser el mejor apoyo para su madre cada día, aunque bien es cierto que no dudaron a la hora de vetarlo en la fiesta de cumpleaños de la presentadora de Qué tiempo tan feliz, tal y como contó Look en exclusiva. Del mismo modo que trataron de evitar que su madre se enterara de que era su cumpleaños.

Son momentos verdaderamente difíciles para todos, pero especialmente para una Teresa que ya no disfruta del verano como antaño, en las playas, sino que está recluida en su casa de Madrid. Este digital ha podido averiguar que el estado de María Teresa Campos es sensiblemente delicado. Hace meses se desvelaba que apenas comía y tan solo los momentos junto a Gustavo le reconfortaban.

Carmen Borrego, Terelu Campos y María Teresa Campos posando / Gtres

En medio de este mar de lágrimas y del preocupante estado de María Teresa Campos hay un debate que está encima de la mesa. Y no es otro que la posibilidad de que haya un empeoramiento de salud que obligue a sus hijas a ingresarla en una residencia, donde quizá tendría atención especializada las 24 horas del día, pero que haría que Carmen Borrego y Terelu Campos tuvieran que enfrentarse al juicio de la opinión pública.