Última hora del estado de salud de María Teresa Campos: cómo está la presentadora

Lamentablemente la salud de María Teresa Campos se ha convertido en un tema de conversación muy habitual en los últimos tiempos, sobre todo desde que Terelu Campos ha dado su última exclusiva. La hermana de Carmen Borrego ha explicado que su madre necesita ayuda, que ya no es la misma y que ha cambiado mucho en los últimos meses. Recordemos que en su momento dijo que tenía un “problema cognitivo importante”. Quedó claro lo que quería decir, pero el público cada vez quiere saber más y ella no ha tenido más remedio que dar explicaciones.

“Ya no soporto ver sufrir así a mi madre. Es una enfermedad que no solo se lleva por delante al enfermo, si no a los que están a su lado”. Terelu asegura que no se ha separado nunca de María Teresa Campos desde que le diagnosticaron su problema. Solo han estado distanciadas durante el tiempo que la comunicadora estaba en América grabando el programa que está preparando para Netflix. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto y cuál es la última hora sobre María Teresa Campos?

La novedades sobre la presentadora

La última hora sobre la salud de María Teresa Campos ha hecho saltar todas las alarmas, hasta tal punto que Carmen Borrego se ha visto obligada a participar en el programa ‘Así es la vida’. La colaboradora ha explicado que los médicos de María Teresa le han recomendado que no reciba visitas para estar lo más tranquila posible, pues su enfermedad le exige no alterarse. Terelu y Carmen han hecho caso a estos consejos y esa es la razón por la que han restringido las visitas, pero asegura que no es cierto que su madre esté aislada y sola.

“No hemos prohibido a nadie jamás y hay personas que quieren e intentamos cuadrarlo para cuando esté más tranquila. La palabra prohibir no la hemos utilizado ni mi madre ni yo. Os garantizo a todos que nuestra prioridad ahora se llama María Teresa Campos”, empieza diciendo en un tono rotundo. “Me dicen que mi hermana se enfadó por contar una intimidad, pero para mí no lo es y es que mi madre sigue pensando en su trabajo y lo conté como una anécdota. Solo os digo que cuando voy nos ponemos a hacer escaletas”.

María Teresa Campos está preocupada

El problema que tuvo Carmen Borrego es que contó en ‘Sálvame’ que su madre seguía pensando en su vida profesional y Terelu Campos consideró que era un detalle íntimo. Lo cierto es que dio a entender que María Teresa todavía no había asumido su situación. También es cierto que Terelu ha ido mucho más allá en su última exclusiva, de hecho está recibiendo muchas críticas. Le acusan de haberse aprovechado de la última hora de su madre para llamar la atención de su revista de cabecera.

La «difícil» situación de María Teresa

Carmen Borrego ha hablado sin rodeos y ha asumido que su madre tiene un problema de salud y por eso no quiere que aparezca en ningún medio. “Estamos en un momento difícil. Es complicado. Nos estamos apoyando entre nosotros y ser una familia unida. Es lo que toca. Dar, porque nos toca devolverle todo lo que hemos recibido de ella. Es que se pone nerviosa, nada más. Ojalá pudiera tener una vida con amigos, sería maravilloso, pero ahora desgraciadamente no puede ser. Creo que no es el momento de sacarla físicamente, no aporta nada a nadie”.