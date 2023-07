Terelu y Carmen Borrego toman una drástica decisión sobre María Teresa Campos

Todo el mundo sabe que María Teresa Campos está atravesando un momento delicado, así que sus hijas no han tenido más remedio que tomar una decisión. Antes de desvelar la última hora debemos tener en cuenta un punto importante para entender esta noticia. María Teresa ha sido un referente profesional para muchos y lo sigue siendo, pero ahora no tiene el mismo peso mediático. Por ese motivo sus hijas no quieren que se hable de ella en los medios y mucho menos que le hagan fotos. Carmen Borrego y Terelu Campos han dado algunas pinceladas, pero son muy prudentes.

Carmen y Terelu están de acuerdo en algo: María Teresa Campos no es feliz. “Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca, pero ahora mismo la tenemos. Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila. Feliz no, feliz en ella ahora es complicado. Solo pedimos que la dejen descansar y dejen de seguirla”, dijo Carmen Borrego sin ponerle nombre a la enfermedad de su madre.

La decisión que afecta a María Teresa Campos

María Teresa continúa siendo una estrella y hay muchos medios que están preocupados por su estado, pero las Campos no quieren entrar en detalles. Han tomado una decisión: van a dar naturalidad al tema, aunque siempre manteniendo una distancia prudencial. También han pensado que lo mejor para la presentadora esté en casa lo máximo posible para que ningún paparazzi pueda hacer fotos. Eso no quiere decir que no salga para nada, como han contado en Telecinco.

La matriarca de las Campos hace una vida adecuada a sus nuevas necesidades. De hecho todos los días sale a pasear con Gustavo Guillermo, su chófer y hombre de confianza, pero lo hace dentro del coche. “No se puede estar ocultando la realidad porque no tiene sentido y hay especulaciones”, explicó Carmen Borrego cuando habló de la situación de su madre. Alejandra Rubio ha sido más clara y ha reconocido que han hecho un pacto por el bien de María Teresa.

Las Campos hacen un pacto

Alejandra Rubio ya tiene mucha experiencia en televisión. Se desenvuelve muy bien, así que tiene la libertad de reconocer que hay un pacto para proteger a María Teresa Campos. La colaboradora cree que Carmen Borrego a veces incumple las normas. “Hay como una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre. Mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple”.

¿Nuevos problemas familiares?

La hija de Terelu Campos siempre se ha caracterizado por ser muy clara y esta ocasión no iba a ser diferente. Ha reconocido que sí ha habido un pequeño roce, aunque ya está solucionado. “No es verdad que mi madre y mi tía estén pasando por un bache, pero sí me consta que han hablado después del malentendido. Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter. Prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas”.