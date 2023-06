María Teresa Campos vivió un día muy emotivo el pasado domingo, cuando cumplió 82 años. Finalmente, sí que se llevó a cabo una celebración familiar que no estaba prevista. Una reunión que sus hijas y nieta han tildado de «familiar», pero que a día de hoy sigue generando mucha polémica. Y es que Look ha podido saber, en exclusiva y por fuentes muy cercanas a la periodista, que allí no estuvieron personas de máxima confianza para ella y a quienes Teresa está muy unidas. Razón: Terelu Campos y Carmen Borrego.

Esas ausencias tienen nombre y apellidos. Una de ellas es Gustavo Guillermo. El chófer y hombre de máxima confianza de la cumpleañera no fue ni tan siquiera invitado a la celebración. De hecho, no tenía constancia de esta reunión hasta escasos minutos antes de celebrarse. Su entorno desliza un monumental enfado del conductor tras ser vetado en un día clave y señalan a las hijas de la comunicadora: «Terelu Campos y Carmen Borrego han boicoteado el cumpleaños de su madre para que solo vayan los que a ellas le interesan. Han sacrificado a Gustavo que es el único que mira por María Teresa y viceversa».

En la fiesta de cumpleaños de María Teresa Campos estuvieron: Terelu Campos, su exmarido Alejandro Rubio y su hija Alejandra Rubio; Carmen Borrego y su esposo José Carlos Bernal, la hija de Borrego (Carmen) y Toñi Moreno, gran amiga de la familia. Así lo confirmo la propia nieta de la expresentadora: «Está mi madre, mi padre, mi tía y mi tío, y mi prima. Y Toñi, que es como de nuestra familia».

El enfado de Gustavo Guillermo viene al verse excluido de una reunión tan importante y no solo eso, sino también del concepto «familia» que Terelu ha acuñado también en su blog semanal en Lecturas. El conductor considera que se merece ser tenido en cuenta: «¿Cómo que comida familiar? Es familia solo cuando a las hijas le interesa». Es más, «le han hecho ir a casa de María Teresa Campos sábados y domingos -que suele librar- e incluso en ocasiones se ha quedado sin vacaciones por estar junto a ella».

Quien transmite ese sentir a este digital apunta a que no fue el único veto que llevaron a cabo Carmen Borrego y Terelu Campos en el cumpleaños de su madre: «A lo mejor es su último cumpleaños y no han contado ni con sus verdaderas amigas, las que la quieren de verdad , ni con Gustavo», zanjan. Según hemos podido saber, hubo varias personas interesadas en ver a Teresa en su día, pero se encontraron con la negativa de sus hijas.

Look informó días antes de la controvertida celebración que las hijas no iban a decirle a María Teresa que era su cumpleaños, algo que ha sido confirmado por la propia Terelu Campos: «Pasamos el día en familia, sin jaleos porque pensamos que era lo mejor para ella. Nos planteamos en qué momento decirle que era su cumpleaños porque si se lo decíamos unos días antes se iba a poner nerviosa. Entonces, decidimos no decirle nada», comentó en Sálvame.

Recientemente, ha insistido en ese discurso en su revista de confianza: «Da igual si mi madre lo ha disfrutado más o menos. Eso se quedará siempre en la privacidad de la familia. Os confieso que tanto mi hermana como yo nos planteamos si hacerle saber si era un año más». Una familia en la que parece que no cabe Gustavo Guillermo, el máximo apoyo de María Teresa. ¿Se recrudece la guerra?