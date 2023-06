Fin de semana importante el que se avecina en la familia de María Teresa Campos. El próximo domingo será cuando la presentadora del extinto Qué tiempo tan feliz alcance los 82 años. Tristemente, hace tiempo que el suyo dejó de serlo. El deterioro cognitivo que sufre le ha obligado a vivir una realidad que nunca imaginó. Igual que ha hecho que sus hijas tomen una dolorosa decisión: hacerle ‘olvidar’ su día más especial.

Terelu Campos y Carmen Borrego han conseguido algo que parecía misión imposible, ponerse de acuerdo. Y lo han hecho para llevar a cabo una consigna común: que María Teresa no sea consciente de que es su cumpleaños. Look ha podido saber mediante fuentes de toda solvencia que las hijas de la periodista están blindando a su progenitora. El objetivo es que no sea consciente de qué día es el próximo 18 de junio. Este hecho de no recordárselo da pie, indudablemente, a pensar que la propia protagonista ni tan siquiera lo recuerda.

Entre los motivos que se esgrimen desde el entorno de la que fuera reina de las mañanas, destaca el evitar que se pueda ver alterada o que pregunte acerca de por qué no recibe visitas. Y es que, tal y como adelantó este digital en exclusiva hace tan solo unas horas, no está prevista ninguna celebración especial en casa de María Teresa Campos para su cumpleaños. Es más, todo apunta a ser un día que transcurra con la más absoluta normalidad. Eso implica que Gustavo Guillermo, el gran apoyo de la periodista, no va a estar junto a ella. Quienes sí que le harán compañía serán las dos chicas que la cuidan, una en turno fijo y otra en rotación. Quizá también se deje caer Terelu Campos, quien suele acudir los domingos al domicilio de su madre en Aravaca -muy próximo al suyo- para comer con ella. Sin embargo, el tratamiento que recibirá el 18-J será el de un domingo cualquiera.

Los tiempos han cambiado, quizá demasiado. No hace demasiados meses que veíamos en televisión a una María Teresa muy entera, pidiendo a gritos una última oportunidad para despedirse de la televisión como merece una leyenda de la comunicación. Sea como fuere, este va a ser el primer cumpleaños que María Teresa no festeje con sus seres queridos. Atrás quedan las celebraciones con comilonas, los posados ante la prensa y las sonrisas que no son propias de este atardecer personal que experimenta.

No se puede esconder la preocupación existente en la familia Campos. Cierto es que el estado de salud de la matriarca es estable dentro de su progresivo declive. Los resultados médicos son positivos, aunque su hija Terelu no está dispuesta a esconder por más tiempo un empeoramiento que es vox populi: «Mi madre ya no puede decidir por ella misma», dijo en su blog de Lecturas hace algunas semanas. De la misma manera, esta misma semana ha reconocido la mayor en la revista Semana: «Tiene un deterioro cognitivo importante». Puestos a decidir no contarle más datos de los estrictamente necesarios, tampoco le ha confesado que a partir del próximo 23 de junio se va a quedar sin trabajo debido al sorprendente fin de Sálvame, pero eso es otra historia.