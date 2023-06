En el momento en el que se escribe este artículo, María Teresa Campos va a pasar su cumpleaños sin el máximo apoyo que tiene en este momento: Gustavo Guillermo. La periodista alcanza este domingo los 82 años de edad inmersa en una lucha contra el «importante deterioro cognitivo» que padece, según desveló su hija Terelu Campos hace unas horas.

Nada volverá a ser igual en su vida. Atrás quedan aquellos 18 de junio festivos, en los que Teresa se rodeaba de sus hijas, de su nieta y que posaba ante la prensa con la mejor de sus sonrisas y sus primaverales estilismos. Hoy en día la realidad es otra muy diferente. Ya lo hemos venido comentando en Look en las últimas semanas, el estado de salud de la veterana periodista es lentamente decadente. Aun así, estable dentro de su deterioro.

Las guerras familiares marcan este importante día para la familia Campos. Tiempo atrás, era una jornada festiva, más aún cayendo en fin de semana. Una buena ocasión para reunirse y celebrar. Pero han pasado demasiado cosas. Este digital ha podido averiguar que por el momento no está prevista ninguna reunión en casa de María Teresa Campos. El motivo que se desliza desde el entorno de la presentadora es que necesita tranquilidad, pero también que la mala relación entre sus hijas no contribuye a la voluntad de juntarse: «Terelu y Carmen no se soportan», nos cuentan.

Para más inri, ese día no podrá estar junto a la andaluza Gustavo. Todo un varapalo para ella puesto que últimamente vivía pendiente de que no se separase de ella.

Su conductor (hace tiempo que amplió sus labores) se ha convertido en la persona de máxima confianza de María Teresa. A fin de cuentas, es quien está con ella desde que se levanta hasta bien entrada la tarde. Junto a él, María Teresa se siente a gusto y segura. También era el encargado de llevarla a dar esos paseos por coche en Madrid, viendo el gentío y escuchando su música favorita de los que la periodista apenas disfruta ya.

Todo ha cambiado para ella y todo es susceptible de cambiar. Así, no se puede descartar que de aquí al domingo la familia decida tener algún gesto con María Teresa. Ella permanecerá en su casa, sin Gustavo (ese día no trabaja) pero con las dos chicas que cuidan de ella día y noche, una fija y otra en rotación. Habitualmente, Carmen Borrego suele ir a comer a casa de su madre los sábados, mientras que Terelu lo hace al día siguiente. Por ello, veremos si ambas dejan sus diferencias aparte y hacen coincidir la visita.

Última hora del estado de salud de María Teresa Campos

María Teresa Campos llega a su cumpleaños con un estado de salud «estacionario». Así nos lo hacen saber personas que tienen acceso a su blindado entorno. Igualmente, nos comentan que «los últimos análisis han salido bien, su corazón funciona bien y está fuerte por dentro, aunque hecha un fideo (de delgada), veremos…», cuentan con preocupación. Hay que destacar que los deterioros cognitivos se manifiesta en las personas mediante alteraciones en el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones, entre otras cosas.