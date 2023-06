El clan Campos sigue generando noticias sin parar y es que el nacimiento del nieto de Carmen Borrego ha supuesto otro giro de tuerca a la complicada relación familiar. En cualquier otra circunstancia, María Teresa Campos habría posado ante las cámaras con su bisnieto en brazos y una sonrisa de oreja a oreja. Pero ya no. Hace tiempo que la realidad de la periodista es otra bien diferente debido a los problemas de salud que padece y que desde hace meses le hacen prácticamente hibernar en su domicilio de Aravaca, tal y como Look ha ido desvelando paulatinamente.

Ante este complicado panorama, del que ni Carmen ni Terelu quieren hablar demasiado en televisión, la gran pregunta encima de la mesa es la siguiente: ¿se ha enterado María Teresa Campos de que ha sido bisabuela? La respuesta la daba Carmen Borrego, orgullosa abuela de Marc, que es como se llama el hijo fruto de la relación de su hijo, José María Almoguera con Paola Olmedo: «Mi madre lleva años deseando ser bisabuela. Ya es hora de que recibiera una buena noticia. Y la ha recibido por mi hijo», decía.

Efectivamente, Look ha podido confirmar que fue el nieto favorito de María Teresa quien descolgó el teléfono para informar a su abuela de la buena nueva. La alegría y felicidad de la expresentadora fue absoluta, si bien también efímera. Y es que sabemos que la malagueña tiene otra gran preocupación en la cabeza que no responde al nombre de Carmen Borrego ni de Terelu Campos ni de José María Almoguera ni del pequeño Marc.

Este digital ha logrado averiguar que la persona que más tiempo ocupa el pensamiento de María Teresa es Gustavo Guillermo. Su mayor deseo es que la persona que más tiempo pasa con ella no se separe de su lado. Hace tiempo que dejó de ser un mero chófer para convertirse en casi un hijo. En esta nueva etapa se ha erigido como una figura clave para ella prácticamente desde que se levanta hasta que se acuesta. Por momentos, no hay vida más allá de Gustavo.

Carmen Borrego, al límite

El nacimiento de un nieto se presupone algo de máxima felicidad, pero para Carmen Borrego no ha sido fácil. Recordemos que está alejada de su hijo y enfrentada con su nuera. Se enteró de la noticia para por la prensa. Una información verificada por la propia colaboradora, que no hacía más que reabrir las grietas existentes en la familia, sumida en una guerra constante de la que no logran salir, y de la que María Teresa Campos no es en absoluto consciente dado su estado actual.

Ella misma ha reconocido abiertamente no haber podido conocer a su nieto todavía. Tanto madre como hijo tienen muchas asperezas que limar, si bien ella ya ha dado el primer paso al rendirse a José María Almoguera con un emotivo post en Instagram.

«Querido hijo, soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida», arranca diciendo en su escrito. «Sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí. Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo. Si escribo esto es para que todos sepan que he sido participe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres», escribió.

Ya de vuelta a su puesto de trabajo en Sálvame, Carmen Borrego no pudo evitar emocionarse al ver alguna fotografía de su nieto: «Tiene un pie para comérselo, es igual que el de su padre». Sin embargo, no podía evitar romperse al ver otra imagen que le mostró Valldeperas. Sus lágrimas reflejaban la situación de máxima tensión que la hija de María Teresa Campos sufre en sus lazos afectivos con las personas más importantes de su vida.