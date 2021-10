María Teresa Campos era una de las personas más buscadas de este miércoles, con permiso de Antonio David Flores y Olga Moreno. La incendiaria entrevista que ha concedido Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, ha sido todo un bombazo. El testimonio concedido a la revista Semana muestra a un hombre ‘adoptado’ por la periodista , que hasta ahora nunca había roto su silencio.

Gustavo desenmascara a Bigote Arrocet y no duda en sacar la cara por su jefa: «Teresa es mi segunda madre. Edmundo ha querido dejarla de mentirosa y por ahí no paso. Pero lo que más me duele es que él sabe que no está contando la verdad y está mintiendo deliberadamente, a pesar de lo bien que Teresa se ha portado con él y lo generosa que ha sido conmigo». Estas han sido solo algunas de las contundentes palabras que ha protagonizado el chófer.

Tan solo unas horas después de que la revista haya llegado a los kioscos, las cámaras han ido a buscar la primera reacción de María Teresa Campos. Y la han encontrado. Montada en su coche y con Gustavo en el asiento de conductor, la presentadora ha contestado a todas las preguntas de los medios de comunicación. La periodista ha mostrado su cara más amable, con su adorable perrita en brazos.

Su alegato ha sido completamente a favor de su mano derecha: «Estoy muy contenta porque Gustavo ha sido siempre muy discreto y ha llegado el momento en el que no podemos callarnos todos. Yo me he callado, me callaré y me seguiré callando, no voy a decir nada del tema y me da igual ahora, él ha hecho muy bien hablando. Gustavo para mí es todo, él que ha vivido el día a día y lo ha llevado a todas partes donde quería ir «, ha comenzado diciendo.

La Campos no duda en tirarle todo un halago a su conductor: «Gustavo es el hijo que no he tenido, ¿vale? Así que estoy contenta». una cosa que me gusta de él y es que Gustavo es el hijo que no he tenido, ¿vale? Así que estoy contenta».

No hizo falta ni que le diera permiso para hablar, según relata ella misma: «No, yo sé perfectamente lo que él podía decir porque él tiene mi confianza absoluta, mi confianza absoluta, y él lo que ha dicho es lo que ha vivido él». Gustavo dibuja durante su entrevista a Edmundo Arrocet como «un profesional del amor y un mentiroso».

Sin embargo, María Teresa Campos no sospechó nunca que abusara de su economía y habla así de tan polémica ruptura: «Yo creo que las relaciones empiezan y terminan solamente que pueden empezar y terminar de una manera más correcta. Eso es lo único que voy a decir, pero bueno, nada, nadie se muere por nadie y a la vista está que ya va para tres años, pero fueron seis años y seis años en una vida es bastante tiempo».