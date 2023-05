David Valldeperas claudica y pide perdón en directo a Raquel Bollo

Justo cuando Sálvame está a punto de llegar a su fin, un nuevo episodio ha puesto al programa, de nuevo, en el punto de mira. Fue el pasado martes cuando Raquel Bollo cargó contra el espacio televisivo por su no compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género. La ex colaboradora desató su furia en directo después de que el programa invitase a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, la cual aprovechó la emisión para cargar contra la empresaria y sus hijos. Entonces, sentenció al programa y, comparándose con Rocío Carrasco, denunció que se la humillase trayendo a personas relacionadas con su ex marido: «¡Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo a esta gente! No me vais a dejar cerrar el capítulo en la vida». Tras esto, se vio obligada a pedir perdón a la cadena de Fuencarral, a la que acusó de haberla maltratado psicológicamente.

Raquel Bollo irrumpía en sálvame y se ha liado una enorme pic.twitter.com/HO4LblPrUW — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) May 23, 2023

Por la noche, Raquel Bollo estuvo en Supervivientes: Tierra de nadie y aprovechó para pedir disculpas y aclarar el conflicto: «Esta tarde he vivido una situación desagradable. Después de una presión de meses, he explotado y lo he hecho de mala manera. Me gustaría pedir disculpas a los telespectadores y, por supuesto, a Telecinco, cadena que me ha dado también muy buenos momentos y el poder tener un trabajo para sacar a mis hijos adelante. Lo siento muchísimo por las formas».

Las redes sociales no tardaron en volcarse con ella y los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de este nuevo revés para Sálvame, que atraviesa su peor momento. Ahora, ha sido David Valldeperas, director del programa, el que ha tomado la palabra y ha tenido que pedir disculpas públicamente. Dando un paso atrás, ha justificado esta invitación: «Vivimos ayer una situación que necesita explicación. La participación de los hijos de Raquel Bollo en Supervivientes ha tenido comentarios de todo tipo, por lo que ayer invitamos a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, para hablar solamente de cómo Alma y Manuel están viviendo el concurso». Tras esto, Valldeperas ha entonado el ‘mea culpa’, alegando que no fue la decisión más acertada: «Nos equivocamos. Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío Cortés fueron más allá del programa que venía a comentar, lo sentimos, ayer nos equivocamos».

David Valldeperas: “El equipo de este programa siempre va a estar a favor de las víctimas de violencia de género” #yoveosálvame pic.twitter.com/ySFNbLlp75 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@telediosa) May 24, 2023

El director de Sálvame ha expresado que tanto el programa como todo el equipo va a estar siempre del lado de las víctimas de violencia de género, al igual que pasó con Rocío Carrasco. «Ya apoyamos a Raquel en su momento. Fue una de nuestras colaboradoras fundamentales. El tiempo y las circunstancias contaminaron nuestra relación», ha dicho David Valldeperas, que a continuación señalaba lo que nunca iba a cambiar. «Siempre estaremos a su lado tras el horror que vivió al lado de Chiquetete. Siempre estamos a tu lado y al lado de todas las víctimas de genero sin diferencias», ha sentenciado. Una vez más, la audiencia ha cargado contra el programa que está a punto de echar el cierre para siempre.