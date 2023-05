Alma Bollo y Manuel Cortés están viviendo Supervivientes con mucha intensidad y, en la lejanía de Honduras, todo se magnifica. Han tenido tiempo para discutir, encontrar similitudes con sus compañeros, sobrevivir y, por encima de todo, pararse a pensar en su pasado y en lo que quieren en el futuro. Y no ha sido tarea fácil. No es ningún secreto que los hijos de Raquel Bollo no han vivido una relación consolidada con Chiquetete, pero hasta la fecha no se habían abierto en canal como lo han hecho en esta ocasión.

En un ambiente de confianza con Adara Molinero, los hermanos (ajenos a las cámaras) se han pronunciado sobre un tema del que se sabía su posición pero del que nunca habían hablado en directo. «Yo no he vivido porque no ha querido vivir conmigo», ha expresado Alma más sincera que nunca. Además, la prima de Isa Pantoja ha revelado algunas vivencias con su padre de las que tiene un recuerdo vago: «La última vez que lo vi yo era consciente, sé dónde nos llevó y al juego que jugamos. Después de eso yo lo he visto, me le he cruzado y se ha cruzado de acera».

Lo cierto es que los hijos de Chiquetete nunca han comprendido (ni han recibido respuesta) a por qué su padre mantuvo esa extraña e incomprensible relación con ellos, cuando eran su referente. «Mi mente me dice que tienes que perdonar, pero mi corazón no perdona. Nadie me ha dado una explicación de por qué a mí no me quieres, por qué conmigo no quieres hablar», se ha sincerado la hija de Raquel Bollo. Un momento en el que Manuel no ha podido evitar romperse pues aunque, tal y como él mismo ha confesado, ha podido sanar la herida, es un tema que le duele profundamente: «Mi madre ha sufrido mucho con este tema con nosotros, es algo que me ha acompañado toda mi vida».

Tras esta conversación, los hermanos han retomado la conexión en directo con Carlos Sobera y el presentador no ha dudado en preguntarles sobre este tema que, durante años, ha estado muy presente en los platós de televisión. De nuevo, Manuel no ha podido contener la emoción y, rompiendo en llanto, ha explicado lo que significa para su padre en estos momentos: «Es un tema muy complicado para mí, es muy personal, muy duro. Me lleva acompañando toda la vida, estoy sanado, pero no puedo evitar emocionarme». Pero no solo ha sido un dolor personal, sino que también ha tenido que ver y afrontar cómo esta situación ha afectado tanto a su hermana como a su madre: «Él ya no está y tomo ciertas decisiones en su momento que creyó oportunas, cometió muchos errores que agradezco de poder aprender de ellos y no cometerlos yo como padre».

Por su parte, Alma, también completamente rota, ha confesado que no ha conseguido perdonar a Chiquetete, aunque él ya no esté y haya pasado mucho tiempo, pues considera que ha sido la única que se ha quedado «sin respuestas». El cantaor murió en 2018 a los 70 años tras su ingreso en el hospital debido a una intervención de cadera que se terminó complicando debido a los problemas coronarios que padecía. Un final inesperado que sentó como un jarro de agua fría en la familia, que esperaba respuestas antes de su pérdida. «Sí que esperaba que antes de que pasase lo que pasó llegaría un porqué , aunque no sirviese, que me hiciera perdonar, no por él sino por mí, para no vivir con esas dudas y cerrar, pero no lo he conseguido», ha sentenciado Alma. Unas palabras y una apertura de corazón de par en par que llega en un momento clave para la familia, que vive un panorama complicado con Raquel Bollo y los problemas legales con el padre de su nieta. Una vez más, queda claro que sus hijos mayores son el gran apoyo de su pasado, presente y futuro.