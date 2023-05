Raquel Bollo toma medidas legales contra el padre de su nieta

Pese a que Alma Cortés está viviendo una aventura en toda regla de la mano de Supervivientes, lo cierto es que la hija de Raquel Bollo está situada en el ojo del huracán dentro de nuestras fronteras. Tanto es así, que el padre de la hija de la concursante del reality de Telecinco no ha tenido reparo alguno en atacar a la abuela de la niña a través de sus redes sociales. Un movimiento que no ha gustado en absoluto a la colaboradora, que ha optado por ceñirse a la Justicia para lanzar un comunicado al que ha podido acceder LOOK en exclusiva.

Este portal ha tenido oportunidad de hablar con la propia Raquel, la cual ha asegurado que se encuentra «tranquila» y que ha dejado todo en manos de el equipo legal Averum, el cual ha sacado a la luz un informe cuanto menos tajante: «En primer lugar, hemos de esclarecer que en ningún caso nuestra patrocinada ha incumplido el convenio regulador que las partes firmaron en su debido momento, con carácter previo a que DÑA. ALMA BOLLO comenzase su participación en el concurso televisivo Supervivientes. Más bien, lo que ha hecho siempre y en todo lugar nuestra demandante ha sido velar por el estricto cumplimiento del mismo, así como por el interés superior del menor. Es por ello que, imputar el rapto de una menor a todas luces constituye una vulneración contra el derecho al honor de la SRA. BOLLO DORADO, que dará, sin lugar a dudas, pie al ejercicio de cuantas acciones judiciales sean pertinentes en derecho contra el autor y los difusores de tal infundada imputación», comenzaban explicando los profesionales pertinentes, dejando entrever que la madre de Manuel Cortés ya ha dejado todo en manos de la Justicia.

Pero el trabajo por parte del equipo legal de Raquel Bollo no ha quedado ahí, y también han hecho hincapié en otro punto importante: «Es de especial relevancia mencionar que el hecho de relatar públicamente aspectos que vinculen de forma directa a un menor de edad, es constitutivo de erosionar su especial protección causándole un notorio perjuicio en su desarrollo personal y familiar. La nieta de mi representada es una persona anónima y menor de edad», continuaba el documento, dejando entrever que «cualquier imputación sobre la conducta infundada que se le achaca públicamente a la patrocinada será objeto de la correspondiente querella criminal por vulneración de su derecho al honor, reservándose asimismo cuantas acciones legales para defender el derecho a la intimidad personal de la menor de edad». Unas palabras con las que se demuestra que la tertuliana está dispuesta a todo con tal de preservar el bienestar tanto de su hija como de su nieta, aunque eso incluya tener que verse las caras en los juzgados con el padre de esta última a causa de sus últimas acusaciones dentro del universo 2.0.