El inesperado cambio de actitud de Rocío Flores a la hora de ‘empatizar’ con Sálvame en su cancelación

Después de haber disfrutado de una tarde de compras, Rocío Flores y Gloria Camila han atendido a sus respectivos quehaceres como creadoras de contenido de manera conjunta. Ha sido durante esta misma jornada cuando tía y sobrina han reaparecido en una conocida calle de la capital con motivo del evento de la marca de Ginebra Premium G’Vine. Un momento en el que ambas han posado tanto en solitario como de manera conjunta, demostrando así estar más unidas que nunca pese a la adversidad.

Haciendo gala de la amistad que las une más allá de lo familiar, las influencers no han tenido reparo en atender a las cámaras de Gtres para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, como es el caso de la cancelación de Sálvame. Es sabido por todos que la hija de Antonio David Flores y la que fuera cuñada de éste no guardaban una muy buena relación con el programa de las tardes de Telecinco, razón por la que era de esperar que su eliminación de la parrilla de la cadena de Fuencarral no sería un absoluto problema para ellas. Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco ha querido admitir que no se alegra del mal ajeno, pese a que los colaboradores y presentadores en algún momento sí que lo hayan deseado para ella: «Lo dije el otro día en las redes sociales, que ahora podría reírme de ellos igual que ellos se han estado mofando de mí y ridiculizándome a mí y a toda mi familia durante dos años pero no lo voy a hacer porque tengo educación y tengo valores», comenzaba explicando, para después seguir con su discurso: «Tampoco me alegro de que haya gente que se quede sin trabajo, al final gente que no es responsable. Soy consciente de que el cierre de Sálvame es por muchos motivos, pero también soy consciente de que nuestro caso ha tenido muchísimo que ver con la decisión que se ha tomado», zanjaba, sin querer dejar pasar la oportunidad de aclarar que considera que ha sido «bastante educada y comedida» a la hora de tratar el asunto, pero que ha recibido muchas críticas por su pronunciamiento en torno a la noticia.

No obstante, este no ha sido el único tema que Rocío ha tocado en esta cita. La joven también ha aclarado que su familia está bien y en especial el ex Guardia Civil: «Está trabajando con su canal de YouTube, con mis hermanos y en su rutina, la verdad que bien», zanjaba, sin hacer referencia en ningún momento a Marta Riesco y aclarando que tiene previsto con su tía un viaje a algún lugar del mundo de cara a la temporada estival, aunque dadas sus apretadas agendas aún no han concretado los detalles ni cuando tendrá lugar esta escapada familiar en la que podrán ponerse al día.