Más allá de la Coronación de Carlos III, si hay una noticia que ha marcado el fin de semana es la del fin de Sálvame. No será hasta el próximo 16 de junio cuando tenga lugar la emisión del último programa de las tardes de Telecinco tras haber permanecido 14 años en antena. Una noticia que ha generado una gran controversia y que ha contado tanto con detractores como con partidarios, perteneciendo Rocío Flores a este último grupo.

Hace tan solo unas horas, y sabiéndose la enemistad de la hija de Antonio David Flores con este espacio televisivo, ha sido ella misma quien ha tomado la palabra a través de su cuenta de Instagram, hablando largo y tendido con sus casi 800 mil seguidores: «Referente a la noticia que ha salido este fin de semana, tengo el teléfono que me va a estallar de mensajes y es totalmente comprensible que todo el mundo me escriba y me lo diga», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre su parecer: «Al final no doy mi opinión en profundidad por motivos obvios, y la principal razón es porque tengo abierto un proceso judicial con todos ellos y me mantengo al margen. También sabéis que llevo casi un año alejada de la tele pero bueno, si no lo digo reviento, y creo que en algún momento tenía que decir algo referente a esta noticia y lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la Marea Azul y a cualquier persona que haya aportado su granito de arena con esta causa (…) Recuerdo los inicios y todo eran mofas, todo eran risas, todo era ridiculizarme tanto a mí como a todo mi núcleo. Quizá ahora sería yo la que se podría reír de vosotros pero no lo voy a hacer, principalmente porque tengo principios y valores, cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis», indicaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la hija de Rocío Carrasco ha seguido echando leña al fuego contra Sálvame: «Al final se ha demostrado que el pequeño ha ganado la batalla al gigante, esto solo es una batalla de todo lo que queda y lo único que voy a hacer es dar las gracias de corazón porque vosotros tenéis mucho que ver en esta noticia», zanjaba, escribiendo que «hacer gaño a la gente y más de forma gratuita, nunca puede salir ganando» ya que considera que lo que ha hecho el programa ha sido «morir matando» en toda regla.

De esta manera, ha quedado demostrado que Rocío Flores está plenamente feliz con la decisión tomada por la cadena de Fuencarral y cree fielmente que todo ha tenido que ver con las continuas burlas que los colaboradores protagonizaban hacia rostros conocidos como es su caso por el único motivo de no compartir la misma opinión en distintos asuntos.