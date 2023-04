Rocío Carrasco cumple 46 años con una vida completamente diferente

Rocío Carrasco está de celebración. Hoy, 29 de abril, cumple una nueva vuelta al sol alejada del foco mediático, sin proyectos de la mano de Telecinco y con una vida muy distinta a la de hace un año. Después de 20 años de silencio, la hija de ‘la más grande’ decidía dar un paso al frente y contar toda su verdad a través de dos docuseries: Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío. Desde entonces, ni rastro de su presencia por Mediaset.

La nueva era de la cadena de Fuencarral ha establecido una serie de normas en su Código Ético y una de ellas es el veto a 13 de los personajes más conocidos de la televisión, entre los que se encuentra Rocío Carrasco. Sin embargo, esta desvinculación no parece importarle en absoluto. Ahora, la ex mujer de Antonio David Flores está centrada en continuar con el legado de su madre y hacer un documentar para homenajear la figura de su padre. Ni rastro ya de las polémicas que hace tan solo 365 días la envolvieron.

Nuevo proyecto

En la víspera de su cumpleaños, Rocío Carrasco se ha convertido en la presentadora de lujo de la pasarela de moda del diseñador José Perea. Un evento celebrado en la plaza de la catedral de Hinojosa del Duque con la artista Anabel Dueñas como perfecta invitada. Fue durante el Mediafest Night Fever donde coincidieron el diseñador y la televisiva, forjando una amistad que le ha llevado hasta este momento. Como ha dejado bien claro, la hija del boxeador no tiene pensado regresar al frente de las cámaras, pero eso no significa que su actividad laboral se haya paralizado.

De nuevo en la televisión

Fue el pasado 23 de abril cuando Carrasco reapareció en la pequeña pantalla de forma inesperada. Lo hizo de la mano del mítico programa gallego Luar, para promocionar el musical en honor a su madre junto a Anabel Dueñas, la gran protagonista. Una reaparición en la que lució un fajín con imágenes en blanco y negro de su madre para rescatar una de las entrevistas de los años 2000 en la que la cantante hablaba de la relación de su hija y el ex guardia civil: «Rocío, para mí, es mi sangre y son mis entrañas que andan y viven. Cualquier cosa que le roce a ella mala, y últimamente tenemos algunas cosillas, me hace muchísimo daño». Pero Rocío Carrasco no tiene previsto volver a hablar de ‘el ser’, al igual que no ha querido pronunciarse sobre la ruptura entre este y Marta Riesco, a pesar de que la reportera haya mencionado su nombre.

Una fecha clave

Pero Rocío Carrasco, además de cumplir años en una situación completamente distinta a la del año pasado, en la que frecuentaba la cadena de Fuencarral, lo hace con la mirada puesta en el 14 de junio. Será este día cuando vuelva a verse las caras con su hijo en el juzgado por la demanda interpuesta por Antonio David Flores por el impago de la pensión del joven. La Fiscalía ha pedido un año de prisión para la televisiva y 15 mil euros de multa.