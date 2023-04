Fue el pasado jueves cuando Marta Riesco (35) anunció a través de su perfil en Instagram el final de su relación con Antonio David Flores (47), tras poco más de un año de romance. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche», expresó la que fuera colaboradora de Fiesta, que, si bien no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido con el ex guardia civil, ni los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, en su mensaje, señaló directamente a la hija mayor de éste, Rocío Flores (26): «Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», añadió. «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así así en el peor momento de su vida», zanjó junto a una imagen en la que aparecían las maletas y toda su ropa recogida.

La noticia de su separación dejó en shock a sus más de cien mil seguidores en la citada red social, que, además de mostrarle su apoyo, en sus propias palabras, también han especulado con supuestas malas conductas del ex colaborador de Sálvame hacia la comunicadora, acusándolo de «maltratador». «Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco (45). Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado», ha comenzado diciendo.

«No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o de a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él, tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma», ha zanjado.

Esta no es la primera vez que Marta Riesco arremete directamente contra la hija de Rocío Jurado. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, Marta quiso comentar a través de sus stories, una fotografía en la que la colaboradora de Mediaset, Isabel Rábago (49), aparece dándole un beso a Rocío Carrasco. «Desde hace algún tiempo la salud mental solo vale para algunas mujeres. Para otras, en cambio, el escarnio público. Por lo menos ahora. Dentro de poco, los buenos serán los malos y al revés. Lo viviréis. Lo viviremos», comenzaba diciendo Riesco. «Mientras, las víctimas no están en esta foto ni son las que escriben. La gente tiene tanto miedo de hablar, nadie habla por miedo y nadie cuestiona por miedo. Pero qué pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas, mientras todo el mundo hace como si nada pasase (…) ¿Dónde estabas tú en esas Navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones? ¿Por qué está prohibido hablar de esto?», añadió.

La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores se produce apenas un mes después de que la periodista anunciara que había sido despedida de manera fulminante de Mediaset España tras protagonizar un encontronazo en directo con Cristina Porta. «Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», escribió.