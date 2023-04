La reacción distante de Antonio David Flores a su ruptura con Marta Riesco

Pese a que parecía que habían formado un tándem irrompible, Antonio David Flores y Marta Riesco han roto su relación. Así lo confirmaba esta última hace tan solo unas horas a través de sus redes sociales, culpando en cierto modo a Rocío Flores de la decisión del ex Guardia Civil a la hora de poner punto final a un romance cuanto menos fugaz. Sin embargo, el que fuera marido de Rocío Carrasco había optado por guardar silencio hasta este último momento, en el que ha reaparecido en su cuenta de Instagram.

Lejos de echar más leña al fuego, el ex colaborador de Sálvame ha decidido afianzar su hermética figura al compartir con sus casi 300 mil seguidores un vídeo en la costa, disfrutando de las vistas de la playa desde su casa de Málaga, donde tantos momentos buenos ha compartido con su ahora ex: «Buenos días…», escribía. Una confesión breve e intrigante con la que Antonio David deja entrever que está plenamente centrado en exprimir al máximo los detalles que le ofrece su tierra natal, dando así pistoletazo de salida a una nueva etapa como soltero de la que prefiere no pronunciarse, al menos por ahora. No obstante, cabe la posibilidad de que lo haga dentro de su canal de YouTube, el cual ha usado en diversas ocasiones como vía de escape para hablar sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social como, por ejemplo, su enemistad con la madre de sus dos hijos mayores.

No cabe duda de que, quien más está haciendo hincapié en el asunto de la ruptura es Marta. La periodista fue la encargada de dar una noticia que ha corrido como la espuma hasta todos los rincones del país: «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías (…) Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida», zanjaba, visiblemente triste por haber tenido que poner punto final a su noviazgo con el que se había convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida incluso ahora, cuando era despedida de Mediaset dadas las polémicas que había protagonizado en los últimos meses.

Por si fuera poco, ahora ha entrado también en escena su madre, María Jesús. A través de un directo en YouTube, la madre de la comunicadora culpaba al malagueño y a Rocío de la situación que había tenido que vivir, quedándose sin trabajo y también sin casa: «No hay mal que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que solo le han traído desgracias», comentaba. Unas palabras que Marta aseguraba que no habían salido de la boca de su progenitora: «Solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de YouTube y es totalmente falso. Ni la que escribe es mi madre ni lo que se dice es cierto», zanjaba.