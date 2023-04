La historia de amor de Marta Riesco y Antonio David que parecía ser ‘indestructible’, ha llegado a su fin. De sorpresa y apenas unos días después de que la pareja fardase de su relación en la red, la periodista publicaba dos imágenes anunciando este giro de guion. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», sentenciaba en su Instagram.

Tras esto, la reportera compartía otro stories con unas maletas y un texto en el que pedía tiempo para asimilar la situación: «Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida». Concisa, pero no tan clara como acostumbra a hacer. Después de la bomba, Riesco desaparecía del universo 2.0. Ninguno de los afectados -incluida la nieta de ‘la más grande’- daban detalles de esta situación, dejando en el aire miles de incógnitas. ¿Qué ha tenido que pasar para que se acabe el amor de la noche a la mañana?

Silencio que se rompía unas horas después gracias a María Jesús, la madre de Marta Riesco. A través de un directo en Youtube, la madre de la periodista culpaba al ex guardia civil y a su hija de la situación que había tenido que vivir Marta Riesco, que colgaba horas antes un vídeo en el que explicaba que se había quedado en la calle. «Rocío, anoche, echó a Marta a la calle. ¿A quién ha matado?», explicaba Camila Chusa (en Instagram).

Mientras Rocío Flores continuaba con su vida con total normalidad, compartiendo con sus seguidores su queja por el precio del AVE, su paso por la peluquería y su regreso a Madrid por temas laborales, la madre de Marta Riesco la sentenciaba: «La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo». Al parecer, la buena sintonía que parecía que habían conseguido la influencer y la periodista era, nada más y nada menos, que mera apariencia. Pero no todo ha quedado ahí, la ya ex suegra de Antonio David también dejaba claro lo poco que le gustaba su ex yerno, respondiendo a los mensajes de apoyo de sus seguidores. «No hay mal que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que solo le han traído desgracias», decía una usuaria, a lo que María Jesús respondía con un escueto «gracias» cargado de significado.

De momento, se sabe una parte de la versión de Marta Riesco, pero habrá que esperar a que el ex colaborador de Telecinco hable, sin pelos en la lengua, del tema en su canal de Youtube. Sea como fuere, los haters de la periodista ya están inundando la red con un: «Amiga, te lo dije». Y es que, parece que este giro de 180 grados en la vida de la ex reportera de Fiesta le ha ayudado a impulsar sus redes sociales. Tal y como ha informado la cuenta de Twitter @Planetasalseo, después de anunciar la noticia, consiguió un aumento de más de ocho mil seguidores.