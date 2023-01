Apenas han pasado dos días desde que ha comenzado el nuevo año pero Rocío Flores ya tiene claro que va a empezarlo con fuerza. La hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco se ha quitado la ropa para protagonizar un sensual topless en su cuenta de Instagram que ha revolucionado la red por completo, y que le sirve como perfecto estreno del 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Sin vestuario en su parte superior y tapando sus senos con las manos, Rocío Flores reivindica su cuerpo mientras que inaugura la hoja de enero con mensaje de ambición para el nuevo año: «365 nuevas oportunidades de vivir, de crecer en todos los sentidos y de ser feliz», comienza diciendo.

Acto seguido, la influencer deja un mensaje para todos sus seguidores y desvela cómo ha pasado ella las primeras horas del 2023: «Os deseo que tengáis un 2023 maravilloso , que tengáis mucha salud y cumpláis vuestros propósitos 🥹✌️ el mío no ha empezado nada mal, he tenido la suerte de poder disfrutar de nuestros mayores, de poder abrazarlos y besarlos 🤞🏻».

La publicación ha arrasado y acumula más de 34.000 likes, una cifra que no es baladí. Los comentarios se han sucedido a lo largo del timeline, pero si hay uno que destacar por encima del resto es el de Marta Riesco. La novia de su padre ha caído rendida a la imagen de Rocío Flores y ha reaccionado con un «Espectacular 🔥🔥🔥».

Tanto Marta como Rocío han dejado atrás las fuertes diferencias que tuvieron en el pasado. De hecho, Riesco entrevistó a la hija de su pareja en una gala reciente, donde ésta comentó que «te tengo cariño. Todo es un proceso y todo pasa». Y es que en un primer momento, la joven no encajó bien que su amiga iniciara una relación sentimental con su progenitor. No obstante, el tiempo ha cicatrizado las heridas: «Para mí, lo más importante es que mi familia esté feliz y, en este caso, si mi padre es feliz contigo y Olga con Agustín pues ya está».

Esta imagen siguió la estela de la que Rocío Flores publicó para despedir el año y en la que se mostraba mucho más sincera: «Solo le pido al 2023 mucha salud y amor que del resto me encargo yo 😅🧡🍾✨A las personas que lleváis ahí detrás de una pantalla tantos años apoyándome … GRACIAS de todo corazón, intentaré volver a ser yo al 200% para poder ofreceros lo mejor 🧡», comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

No fueron 12 meses demasiado buenos para ella y así se encargó de asumirlo, sin filtros: «Un año de mierda pero con mucho mucho aprendizaje, a los míos, los que no me habéis soltado de la mano en ningún momento de este año largo y duro, os adoro y gracias 🤍». Entre los asuntos que tendrá que abordar está su futuro profesional y una hipotética vuelta a la televisión para quedarse.