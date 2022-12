Tremenda bronca entre Olga Moreno y Rocío Flores: “Qué pena me da”

Olga Moreno la ex pareja de Antonio David Flores y Rocío Flores, su hija, ha tenido una tremenda bronca en vivo y en directo. Desde que el que fue Guardia Civil, Antonio David Flores rompiera con la que fue su mujer, Olga Moreno, muchos se han hablado de ella. La persona que ha estado más de una década a su lado y con la que aún vive su hijo David, ha tenido un serio encontronazo con la que considera su hija. Rocío Flores consideraba a Moreno una madre, aunque por sus palabras en esta bronca, quizás todo ha cambiado.

Olga Moreno y Rocío Flores sufren una tremenda bronca

View this post on Instagram A post shared by Rocio Flores (@rotrece)

Rocío Flores ha tenido un serio encontronazo con Olga Moreno. La pequeña de la familia flores, Lola, ha cumplido 10 años. La niña de los ojos de sus hermanos mayores y de sus padres estaba de celebración cuando sucedió algo que lo cambiaría todo. Una tremenda bronca entre su hermana mayor y su madre.

Lola Flores ha salido en las redes sociales de Rocío Flores. La hermana mayor no ha dudado en colgar las fotos del evento, dejando ver la cara de la pequeña, algo que ha molestado a la madre. Una exposición pública que debería haberse evitado y cuyo consentimiento recae en los padres. Tanto Olga como Antonio David, no han dejado que su hija pequeña aparezca en sus redes sociales, algo que no se ha respetado en esta fiesta de cumpleaños.

Olga ha escrito: “Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”.

Rocío Flores no ha dudado en contestar apuntando a un ataque de celos de lo que fue la pareja de su padre. Ella seguirá compartiendo instantes de tu día a día en compañía de su familia, su padre y nueva pareja y hermanos. Con lo cual, esta crítica hacia su publicación estaría justificada.

La hija mayor de Antonio David Flores ha añadido: “Qué pena me da la mierda de sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar. Absoluta vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo día tras día y minuto tras minuto”. Al sentirse abrumada por la cantidad de mensajes en redes sociales que ha recibido.