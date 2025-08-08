La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido ganarse a pulso el cariño y el respeto de miles de personas en nuestro país. Al fin y al cabo, estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 7 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 650 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Manuel, Toño y Enora se han visto sorprendidos al recibir un inesperado informe de ventas que lleva la firma de Pedro Farré. Por lo tanto, el heredero no tarda descubrir que el hombre avisó a través de Leocadia pero ella decidió guardar silencio. Catalina se siente incomprendida por su entorno. Así pues, Alonso opta por una tregua, haciéndole saber que puede seguir con las reformas en la finca a cambio de consenso.

Lejos de que todo quede ahí, Curro y Lorenzo tienen un grave enfrentamiento que acaba con el Capitán de la Mata golpeando al joven de forma violenta. El Marqués de Luján, sin saber qué ha ocurrido exactamente, decide proteger a su hijo ante las acusaciones. María Fernández se queda completamente sin palabras al recibir una noticia completamente inesperada: Samuel está vivo, pero se encuentra junto a su familia. Removida por su dolor personal, Vera toma la decisión de querer contactar con su casa, pero Lope le recuerda cuáles son los riesgos. La realidad en palacio es bastante diferente a la que solían vivir, mientras que Cristóbal continúa imponiendo orden entre el servicio. Así pues, no duda en reorganizar los días libres, prohibiendo el hecho de mencionar a Rómulo Baeza bajo amenaza de despido. El ambiente se complica cada vez más, puesto que nadie confía del todo en él.

¿Qué sucede en el capítulo 651 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 8 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Ángela no puede evitar estar profundamente enfadada con Curro por haber hecho venir al coronel Fuentes. Tanto es así que no entiende a razones. Manuel tiene un tenso enfrentamiento con Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Ferré.

La señora no tarda en hacer su especialidad, que es darle la vuelta a la tortilla. El heredero no se fía de ella, por lo que anula la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa. Vera no deja de pensar en su familia, por lo que Teresa y Lope se muestran preocupados porque no es capaz de hacer bien sus tareas.

Cristóbal, a través de Curro, intenta conseguir información sobre el servicio. El coronel Fuentes se ha instalado en palacio y Lorenzo se siente profundamente incómodo. Catalina llama al Marqués de Valladares y provoca un nuevo enfrentamiento. Martina pide consejo a Ángela para saber cómo sobrellevar la complicada situación. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.