La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 6 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 649 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo lo ocurrido con el cuadro comienza a traer cola. Hasta tal punto que Alonso se muestra dispuesto a buscar un culpable. Catalina tiene claro que Simona es como una madre, por lo que no duda en buscarla para que le dé un consejo respecto a lo que está sucediendo con Adriano. La joven acaba quedándose completamente sin palabras al escuchar algo que, desde luego, no esperaba.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo María Fernández continúa esperando noticias de Samuel. En un intento de tratar de encontrar las respuestas que necesita, la doncella no duda un solo segundo en aferrarse al heredero del Marquesado de Luján. La joven está cada vez más convencida de que Manuel se está convirtiendo en su última esperanza para tratar de descubrir qué ha ocurrido, realmente, con el sacerdote. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Cristóbal continúa haciendo de las suyas en palacio, implementando muchos más cambios que generan una profunda insatisfacción entre sus subalternos. Todo ello mientras la decisión que ha tomado Manuel respecto a la empresa ha provocado una gran revolución para Toño y Enora. Tanto es así que los dos no dudan un solo segundo en celebrarlo a lo grande, aunque lo hacen de una forma especialmente romántica, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 650 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 7 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Toño, Manuel y Enora han recibido un inesperado informe de ventas que lleva la firma de Pedro Farré. Por lo tanto, el heredero del Marquesado de Luján no tarda en descubrir que el hombre avisó a través de Leocadia, pero ella decidió ocultar esa información.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Catalina se siente profundamente incomprendida por su entorno. Por ese mismo motivo, Alonso decide darle una tregua, haciéndole saber que puede seguir adelante con sus reformas en la finca si promete cierto consenso y algo de moderación.

Curro y Lorenzo tiene un tenso enfrentamiento, motivado por un violento golpe del Capitán al joven. El Marqués de Luján, sin saber la verdad, decide proteger a Curro ante las acusaciones. Todo ello mientras María Fernández, finalmente, tiene noticias de Samuel: descubre que está vivo y se encuentra con su familia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.