Antonio David Flores y Marta Riesco rompen su relación

Poco más de un año después, la historia de amor de Marta Riesco y Antonio David Flores ha llegado a su fin. Ha sido la propia periodista la que ha dado a conocer esta decisión que, como era de esperar, ha impactado en la actualidad del papel cuché. Este 20 de abril, y pocos días después de celebrar la nueva vuelta al sol de la comunicadora, Riesco ha publicado un storie en el que ha revelado esta noticia.

«Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», han sido las primeras líneas de la escueta misiva. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es que ha apuntado de manera directa a Rocío Flores del fin de su relación con el ex guardia civil. «Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías», ha explicado Marta Riesco.

Lejos de quedarse ahí ha indicado que necesita «tiempo» para «asimilar lo que he vivido en las últimas horas». «Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida», ha añadido en un storie en el que se pueden apreciar unas maletas de fondo.

Por ahora, el otro protagonista de esta historia, Antonio David Flores, no se ha pronunciado al respecto. De hecho, lo último que aparece en su muro de Instagram junto a la periodista corresponde a hace dos semanas. «Cuando amas conviertes todo en caramelo. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero para siempre», escribió el ex colaborador de televisión. Una promesa que parece no haberse cumplido.

Se blinda a los medios

LOOK se ha puesto en contacto con Marta Riesco tras publicar en sus redes sociales la ruptura y la periodista ha tomado una actitud completamente diferente a otras ocasiones. Y es que, ha optado por el silencio, y ha indicado que ahora «no puede hablar». Por ahora, hay que esperar para conocer los verdaderos motivos que ha llevado a la pareja a sentenciar su historia de amor apenas un año después de haber dado el paso al frente para compartir sus vidas pese a la lluvia de críticas que han ido recibiendo.

No es la primera vez que Marta Riesco y el padre de Rocío Flores finalizan su romance. De hecho, el pasado mes de abril de 2022 también tomaron distancias tras la decisión de la reportera. El motivo de ese traspiés en su relación se debió a que Riesco aplazó su cumpleaños para que pudiera estar Antonio David, pero éste, finalmente, canceló a última hora su asistencia.»Estoy triste, pero bueno, la gente en la vida tiene prioridades. Para mí es un golpe muy duro. No voy a poder continuar mi relación», dijo, entre lágrimas, en Ya son las 8.



Un momento complicado

Esta noticia llega después de que el pasado mes de marzo, Marta Riesco fuera despedida de su trabajo. Unicorn Content decidió poner fin a la relación contractual con la reportera, según pudo conocer EL CONFI TV.