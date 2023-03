Marta Riesco, despedida definitivamente de Mediaset

Este viernes, 24 de marzo, ha comenzado con una noticia que afecta directamente tanto a Unicorn Content como a Marta Riesco. Y es que, la periodista en cuestión habría sido despedida definitivamente de la productora, y por ende, de Mediaset. Un durísimo varapalo que habría caído como un jarro de agua fría a la comunicadora, que siempre había hecho alarde del buen trato que estaba recibiendo por parte de sus jefes pese a estar inmersa en una situación un tanto complicada a raíz de su noviazgo con Antonio David Flores.

Al parecer, fue este mismo lunes cuando Unicorn Content envió un burofax clave a Marta Riesco, en el cual la informaba de su despido sin precedentes. Algo de lo que aún no se ha hecho eco el grupo comunicativo mencionado, motivo por el que aún no se saben los detalles que habrían llevado a la empresa a tomar esta drástica decisión después de que optaran por apartar de los directos a la novia del ex guardia civil en programas como Fiesta a consecuencia de la durísima disputa que tuvo, en pleno directo, con Cristina Porta, mientras esta última estaba haciendo lo propio también para Sálvame.

Ha sido El Mundo el medio encargado de desvelar esta noticia, razón por la que LOOK ha querido ponerse en contacto con la colaboradora para verificar los datos. Un momento en el que Marta ha confesado a este portal que está dispuesta a lanzar un comunicado a través de su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido con todo lujo de detalles, pudiendo así esclarecer todas las dudas que pudieran llegar a tener sus miles de seguidores en Instagram, y aclarar así también cuál será su principal fuente de ingresos a partir de ahora, habiendo tenido una gran presencia en redes sociales en los últimos meses. Y es que, la periodista hizo de las plataformas 2.0 sus principales vías de escape a la hora de hablar sobre algunos temas en los que ella cobra un gran papel, como su reciente rifirrafe con Cristina Porta o su relación con el ex marido de Rocío Carrasco, la cual no ha estado exenta de polémica desde el primer minuto: «Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», comenzaba explicando, para después expresar algunas minucias como la de que «no está conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de sus servicios», motivo por el que será «impugnado ante el Juzgado de lo Social». Es por ello que habrá que esperar para saber si la Justicia falla a favor de la periodista, o si por el contrario, se desvincula del que ha sido su trabajo durante años.

Cabe destacar que, durante su encontronazo con la ex concursante de Secret Story, Marta Riesco habló de manera un tanto respectiva hacia algunos programas como el de las tardes de Telecinco, haciendo referencia a Borja Prado al implicarle en el «acoso» que denunciaba estar sufriendo por parte de algunos espacios televisivos del grupo de comunicación. Es por ello que el actual presidente de Mediaset España se convirtió en Trending Topic en Twitter en cuestión de instantes, algo que probablemente no le gustó ni a él ni al resto de miembros de la cúpula de la cadena de Fuencarral, motivo por el que podrían haber tomado cartas en el asunto a la hora de apartar definitivamente a Marta de todo lo relacionado con la cadena.