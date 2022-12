En vísperas de despedir el 2022, y como cada viernes, Telecinco se ha vestido de gala para vivir un Mediafest Night Fever más. El talent musical ha regresado con sorpresas navideñas en su octava emisión pues, además de contar con un nuevo concursante y una expulsión fulminante, un rostro muy conocido se ha puesto al frente del programa. De la mano de Adela González y Nuria Marín, Soraya Arnelas se ha estrenado como presentadora de la gala. Y es que, aunque todo el mundo conoce a la cantante, lo cierto es que nunca antes se había puesto frente a las cámaras para conducir un espacio televisivo.

El programa ha comenzado con una actuación de la que fuera concursante de Operación triunfo interpretando una canción en inglés. Tras recibir una sonada ovación del público, Adela le ha recibido con los brazos abiertos para darle las gracias por aceptar este nuevo reto y compartirlo con ella. Un debut en Telecinco que podría ser el comienzo de una nueva trayectoria en la pequeña pantalla, pues hace unos meses, Soraya ya cantó en el Sálvame Mediafest, una actuación que no estuvo exenta de polémicas. “Los hay que no tienen trabajo…¡están las cosas para ir rechazando oportunidades! Además, yo me lo paso genial. Así es que, ¡a quién le importa!”, dijo. ¿Será este el comienzo de su futuro laboral en las inmediaciones de Mediaset?

El polémico debut de Cristina Porta

Pero Soraya no ha sido la única que se ha estrenado en el talent musical, pues Cristina Porta ha pisado el escenario con mucha fuerza en el que ha sido su primer contacto con Mediafest Night Fever. Junto a Lennis Rodríguez, Porta ha entonado Te sale, una actuación gracias a la que se ha convertido en la ganadora de la gala, donando así el premio de 3.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer. No obstante, su primera noche en las tablas no ha sido del todo como esperaba, pues su compañero Iván González la ha acusado de saltarse las normas del programa.

El colaborador ha reconocido que estaba picado con su compañera por haber ensayado más que él, alegando que Porta ha tenido la oportunidad de prepararse mucho más el show: “No es justo, hay que tener igualdad. Si ya le sale mal….pero no le puede salir mal”. Tras esto, Nuria Marín ha confesado que Cristina le pidió a Lennis Rodríguez seguir ensayando en su casa, fuera del programa. Una afirmación que no ha sentado nada bien a Iván, que ha cuestionado si su compañera se habría saltado las normas del concurso. “Aquí el que se quiere quedar y el que quiere ganar tiene que ensayar. Iván lo habría hecho mejor si se hubiera esforzado como yo”, se ha defendido ella. En ese momento, Adela González ha zanjado el asunto asegurando que hab´ria que consultar las bases del Mediafest Night Fever.

La elección de Bibiana Fernández

La actriz también ha debutado en el programa sustituyendo a un miembro del jurado, comenzando con una primera entrevista para hablar de cómo ha sido su trayectoria profesional. Sin embargo, la pregunta más controvertida ha llegado cuando le han hecho elegir entre dos pesos pesados de Telecinco: Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez.

En ese momento, después de alabar el papel de la cara visible de Sálvame, Bibiana se ha decantado por su ‘jefa’: “Es una mujer con la que llevo conviviendo 17 años. Ana Rosa Quintana yo la quiero, la quiero mucho. Me alegro mucho de formar parte de su equipo”.