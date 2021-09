Bibiana Fernández saca las uñas por Pedro Almodóvar y desmiente a Victoria Abril: “No es verdad que se olvide de las actrices de más de cuarenta”

Bibiana Fernández ha vuelto a la esfera mediática presumiendo de una imagen renovada tras haber sido intervenida quirúrgicamente para eliminar las bolsas de sus ojos hace solo 10 días y así se lo hacía saber a los compañeros de los medios: «Me he operado de las bolsas porque los días que sales te dan la mirada más ligera y estás más descansada. Me he operado hace 10 días. La próxima operación va a ser la vista». Un retoque estético cuyo resultado, como ella misma ha confesado, ha sido plenamente satisfactorio. La actriz y colaboradora televisiva se reencontraba con los medios en el desfile de Ailanto y aprovechaba el momento para repasar los últimos acontecimientos, tanto de su vida, como de los últimos temas de actualidad.

Como no podía ser de otro modo, Bibiana ha opinado sin paños calientes acerca de la nueva edición de MasterChef Celebrity. Como todos recordamos, la actriz fue integrante del casting de la segunda edición del talent y como conocedora de los entresijos del espacio nos ha dado su parecer acerca de algunos de sus concursantes: “La nueva edición de MasterChef Celebrity me parece un disparate maravilloso. Cuando has estado en MasterChef, yo creo que ya formas parte de la familia para siempre”.

Dos de las integrantes de la nueva hornada de chefs Vips, son grandes amigas de Bibiana, una realidad que animó a la colaboradora a hablar de ellas con la mano en el corazón, así como de otros participantes: “Verónica y Victoria son mujeres a las que quiero, después está Carmina, Terelu, Iván… para mí es un poco mi casa”. Más allá de los aspirantes, Fernández no tuvo inconveniente en confesar quienes son sus grandes amores: “Yo conozco a los chefs, que son mis niños. Pepe es mi preferido, pero no porque sea el mejor, sino porque es un ser con el que tuve una relación muy especial, pero tanto Jordi como Samantha me parecen dos luces” e incluso se animó a hablar de un favorito: “De esta edición me gustan muchos y es muy pronto para decidir cuál es mi favorito, pero Iván creo que lo puede hacer bien y David Bustamante también”.

No todo han sido buenas opiniones. Con la diplomacia que la caracteriza, Bibiana se ha vuelto a proclamar fan absoluta de Pedro Almodóvar coincidiendo con la preselección de su última cinta ‘Madres Paralelas’ en la próxima carrera a los Premios Oscar de la Academia de Hollywood y discrepaba de su compañera y amiga Victoria Abril, en su dura reflexión sobre Pedro tachándole de ser un director que se olvidaba de las actrices de edad avanzada: “Almodóvar ha contado con Julieta Serrano, que tiene 87 años, con lo cual no es cierto que él se olvide de las actrices con más de 40 años. Si encuentra un papel para mujeres de 60, pues llamará a Victoria, que es una actriz como la copa de un pino, pero igual ella lo ha dicho en un momento en el que se ha sentido así”. Una idea que parece dejar claro que ella, como chica Almodóvar, no comparte las palabras de Abril.