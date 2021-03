Más allá de conocer a los ganadores de una de las galas más esperadas de los últimos meses, los Premios Feroz, todas las miradas estaban puestas en Victoria Abril, que hace unos días hizo unas polémicas declaraciones sobre el coronavirus que obligaron a la organización a realizar un comunicado para desmarcarse de sus palabras. Como ya se conocía, la veterana actriz no ha paseado por la alfombra roja con el resto de asistentes dada su intención de lo llevar mascarilla y sus palabras sobre que «la libertad de expresión ha sido cortada», pero sí que ha subido al escenario cuando ha llegado el momento de recoger su premio, el Premio Feroz de Honor.

Tras unas palabras de Jorge Sanz, que ha dado paso con unas emotivas palabras a un vídeo en el que se repasaba la carrera de Victoria, la protagonista de la mítica ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’ ha subido al escenario, sin mascarilla y en solitario, para comenzar un discurso con un toque de humor. «Buenas noches, Madrid. Muchas gracias por venir y por este honor que me habéis concedido, feroces amigos. Yo, como no está el patio para ruidos, he decidido hacerme una chuleta porque son muchas las personas a las que tengo que agradecer».

Y si bien su presencia era una de las más esperadas, Victoria Abril no ha sido la única en recoger un premio. Los ganadores, por categorías, han sido:

Mejor actriz de reparto en una película

-Juana Acosta por ‘El inconveniente’

-Verónica Echegui por ‘Explota explota’

-Natalia de Molina por ‘Las niñas’

-Nathalie Poza por ‘La boda de Rosa’

-Paula Usero por ‘La boda de Rosa’

Premio FlixOlé al mejor cartel

-Natalia Montes por ‘Akelarre’

-Pablo Dávila y Espinar Gabriel por ‘El arte de volver’

-David de las Heras por ‘Los europeos’

-Alfredo Borés y Berta González por ‘La reina de los lagartos’

-Jordi Labanda por ‘Rifkin’s Festival’

Mejor documental

-A media voz

-El año del descubrimiento

-Courtroom 3H

-Dear Werner (Walking on Cinema)

-El desafío: ETA

Mejor actriz de reparto de una serie

-Susana Abaitua por ‘Patria’

-Macarena Gómez por ’30 monedas’

-Carmen Machi por ’30 monedas’

-Loreto Mauleón por ‘Patria’

-Paca la Piraña por ‘Veneno’

Mejor guion

-Marina Parés Pulido y David Pérez Sañudo por ‘Ane’

-Luis López Carrasco y Raúl Liarte por ‘El año del descubrimiento’

-Icíar Bollaín y Alicia Luna por ‘La boda de Rosa’

-Javier Fesser y Claro García por ‘Historias lamentables’

-Pilar Palomero por ‘Las niñas’

Mejor tráiler

-Marta Longas y Rafa Martínez por ‘Akelarre’

-Juan Santiago por ‘La boda de Rosa’

-Miguel Ángel Trudu por ‘Explota explota’

-Javier Fesser y Rafa Martínez por ‘Historias lamentables’

-Marina Francisco y Juan Gabriel García Román por ‘Las niñas’

Mejor música original

-Roque Baños por ‘Adú’

-Maite Arroitajauregi y Aranzazu Calleja por ‘Akelarre’

-Koldo Uriarte y Bingen Mendizabal por ‘Baby’

-Roque Baños por ‘Explota explota’

-Federico Jusid y Adrián Foulkes por ‘No matarás’

Mejor actor de reparto en una serie

-Patrick Criado por ‘Antidisturbios’

-Mikel Laskurain por ‘Patria’

-Eneko Sagardoy por ‘Patria’

-Manolo Solo por ’30 monedas’

-Willy Toledo por ‘Los favoritos de Midas’

Premio Especial

-Blanco en blanco

-Lúa Vermella

-My Mexican Bretzel

-El plan

-La reina de los lagartos

Mejor actriz protagonista en una película

-Amaia Aberasturi por ‘Akelarre’

-Andrea Fandos por ‘Las niñas’

-Patricia López Arnáiz por ‘Ane’

-Kiti Mánver por ‘El inconveniente’

-Candela Peña por ‘La boda de Rosa’

Mejor actor de reparto en una película

-Chema del Barco por ‘El plan’

-Ramón Barea por ‘La boda de Rosa’

-Juan Diego Botto por ‘Los europeos’

-Alex Brendemühl por ‘Akelarre’

-Sergi López por ‘La boda de Rosa’

-Alberto San Juan por ‘Sentimental’

Mejor actor protagonista de una serie

(Dos ganadores)

-Raúl Arévalo por ‘Antidisturbios’

-Javier Cámara por ‘Vamos Juan’

-Eduard Fernández por ’30 monedas’

-Álex García por ‘Antidisturbios’

-Hovik Keuchkerian por ‘Antidisturbios’

Mejor actriz protagonista de una serie

-Ane Gabarain por ‘Patria’

-Elena Irureta por ‘Patria’

-Vicky Luengo por ‘Antidisturbios’

-Megan Montaner por ’30 monedas’

-Daniela Santiago por ‘Veneno’

Mejor actor protagonista en una película

-Raúl Arévalo por ‘Los europeos’

-Javier Cámara por ‘Sentimental’

-Mario Casas por ‘No matarás’

-Javier Gutiérrez por ‘Hogar’

-David Verdaguer por ‘Uno para todos’

Mejor dirección

-Icíar Bollaín por ‘La boda de Rosa’

-Cesc Gay por ‘Sentimental’

-Luis López Carrasco por ‘El año del descubrimiento’

-Pilar Palomero por ‘Las niñas’

-David Victori por ‘No matarás’

Mejor película dramática

-Akelarre

-Ane

-El año del descubrimiento

-Las niñas

-No matarás

Mejor película de comedia

-La boda de Rosa

-Los europeos

-Historias lamentables

-Orígenes secretos

-Sentimental

Mejor serie de comedia

-Mira lo que has hecho

-Nasdrovia

-Vamos Juan

-Vergüenza

Mejor serie dramática

-30 monedas

-Antidisturbios

-El Ministerio del Tiempo

-Patria

-Veneno